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Antalya’da Pikachu Kostümlü Eylemci Görüntülendi

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İBB’YE YAPILAN OPERASYON SONRASI PROTESTOLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanması, protestoların tüm ülkeye yayılmasına sebep oldu. Bu protestolar, pek çok şehirde eylem yapan vatandaşlar tarafından destekleniyor.

ANTALYA’DA DİKKAT ÇEKEN EYLEMCİ

Antalya’daki protestolar sırasında, Pikachu kostümü giymiş bir eylemci ilgi odağı haline geldi. Sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntülerde, Pikachu kostümlü vatandaşın diğer eylemcilerle birlikte polis müdahalesinden kaçtığı anlar anbean kaydedildi. Bu farklı kostüm, eylemlerdeki yaratıcılığı ve katılımcıların mesaj verme biçimlerini gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Sosyal Medyada Pikachu Kostümlü Eylemci Rüzgarı

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolardaki dikkat çeken Pikachu, CHP Milletvekili Aykut Kaya ile röportaj yaptı ve eylemin sebebini gerginlikler olarak açıkladı.
Gündem

Pikachu Kostümlü Eylemci Sosyal Medyada Gündem Oldu

Protestolar sırasında dikkat çeken Pikachu, CHP'li Aykut Kaya ile röportaj yaparak, ülke gerginliklerine karşı eylem düzenleme kararı aldığını belirtti.

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