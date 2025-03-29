Antalya’da Pikachu Kostümlü Eylemci Görüntülendi

İBB’YE YAPILAN OPERASYON SONRASI PROTESTOLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanması, protestoların tüm ülkeye yayılmasına sebep oldu. Bu protestolar, pek çok şehirde eylem yapan vatandaşlar tarafından destekleniyor.

ANTALYA’DA DİKKAT ÇEKEN EYLEMCİ

Antalya’daki protestolar sırasında, Pikachu kostümü giymiş bir eylemci ilgi odağı haline geldi. Sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntülerde, Pikachu kostümlü vatandaşın diğer eylemcilerle birlikte polis müdahalesinden kaçtığı anlar anbean kaydedildi. Bu farklı kostüm, eylemlerdeki yaratıcılığı ve katılımcıların mesaj verme biçimlerini gözler önüne seriyor.