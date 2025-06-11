Antalya’da Şezlong Ücreti 500 TL’ye Düşürüldü

ANTALYA’DA MERMERLİ PLAJI’NDA ŞEZLONG ÜCRETİ TEPKİ ÇEKİYOR

Antalya’da tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nın bitişiğindeki Mermerli Plajı’nda uygulamaya konulan 1000 TL’lik şezlong ücreti, sosyal medya üzerinden pek çok kişinin tepkisini topladı. Bayram dönemi tatil için plaja gelen bazı ziyaretçiler, Mermerli Plajı’nın hem giriş ücretinin hem de yiyecek içecek fiyatlarının yüksek olmasından şikayet etti.

TEPKİLER SONUCU ÜCRET YARIYA İNDİRİLDİ

Yükselen tepkiler üzerine Antalya Valiliği, şezlong ücretinin 500 TL olarak belirlenmesine karar verdiğini açıkladı. Mermerli Plajı’nın 28 Mayıs 2025 itibarıyla Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na bağlı AYDAŞ tarafından bir otele “herkese açık olmak kaydıyla” kiralandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, günlük şezlong kiralama ücretinin Kemer, Konyaaltı ve Lara bölgelerinde uygulanan kira bedellerine göre belirlendiği ifade edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şezlong ücretinin 500 TL olarak uygulanacağı aktarıldı.

İŞLETMEDEN TADİLAT AÇIKLAMASI

Giriş kapısına “Tadilat nedeniyle kapalıdır” yazısını asan işletmenin yetkilileri, bu konuda açıklama yapmayı tercih etmediklerini belirtti.