Antalya’da Şezlong Ücreti Yarıya Düşürüldü

ANTALYA’DA PLAJ ÜCRETLERİNE TEPKİ

Antalya’da, tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nın bitişiğindeki Mermerli Plajı’nda uygulamaya konan 1000 TL’lik şezlong ücreti sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştiriliyor. Bayram tatili için plaja gelen bazı ziyaretçiler, Mermerli Plajı’nın giriş ücreti ve yiyecek içecek fiyatlarının aşırı yüksek olduğunu belirtiyor.

ÜCRET YARIYA DÜŞÜRÜLDÜ

Bu tepkilerin artması üzerine Antalya Valiliği bir açıklama yaparak, şezlong ücretinin 500 TL olarak belirlenmesine karar verildiğini bildirdi.

VALİLİK DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Açıklamada, Mermerli Plajı’nın 28 Mayıs 2025’te Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na bağlı AYDAŞ tarafından bir otele “herkese açık olmak kaydıyla” kiralandığı bilgisi verildi. Günlük şezlong kiralama ücretinin belirlenmesinde Kemer, Konyaaltı ve Lara bölgelerinde geçerli olan kira bedellerinin dikkate alındığı ifade edildi. Ayrıca, işletmeci firma ile gerçekleştirilen görüşme sonucunda, günlük şezlong kiralama bedelinin 500 TL olarak belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

TADİLAT BİLDİRİMİ ASILDI

Mermerli Plajı’nın giriş kapısına asılan “Tadilat nedeniyle kapalıdır” yazısı, işletme yetkililerinin konuyla ilgili açıklama yapmama kararı aldıklarını gösteriyor.