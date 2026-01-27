Antalya’da Şiddetli Fırtına ve Hortum Felaketi Yaşandı

Antalya’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, kentte yaşamı olumsuz şekilde etkiledi. Yağışın ve fırtınanın sonucunda birçok araç yolda mahsur kalırken, tarım seraları da zarar gördü. Ayrıca, bir aracın üzerine sundurma devrildi. Kent genelinde sağanak ve fırtına sürerken, Kumluca, Finike, Aksu ve Manavgat ilçelerindeki hortumlar büyük hasarlar oluşturdu. Finike’de sahilden yükselen hortum, yolda bulunan yönlendirme levhalarını devirdikten sonra Yeni Elmalı Yolu’na yöneldi. Bu yol üzerindeki Saklısu Mahallesi’nde seralara zarar veren hortum, çevredeki apartmanlarda da hasar yarattı.

KUMLUCA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi’nde denizden gelen hortum, Yalı mevkisinden Yenice mevkisine doğru hareket etti. Hortum, seralara, enerji nakil hatlarına ve evlerin üzerindeki güneş enerjisi sistemlerine zarar verdi. Enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle mahallede elektrik kesildi.

100 DÖNÜME YAKIN SERA ZARAR GÖRDÜ

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Mavikent Yenicepınar yönüne doğru yaklaşık 300 metre genişliğinde bir hortum oluştuğunu ifade ederek, “Burada 100 dönüme yakın seranın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Gece olduğu için zararın boyutunu tam olarak göremiyoruz. Elektriğin de kesik olması durumu zorlaştırıyor. Neyse ki can kaybı ve yaralı yok. Gündüz olsaydı, seralarda çalışan insanların durumu daha farklı olabilirdi. Olay akşam ezanı ve yemeğinden sonra meydana geldi. Tüm çiftçilere geçmiş olsun” dedi.

ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Manavgat ilçesinde gece saatlerinde denizden gelen hortum, çok sayıda ağacın kökünden sökülmesine neden oldu. Hortum, muz seralarını ve evlerin çatılarını da tahrip etti. Çolaklı Mahallesi’nde bir sokak, çatılardan düşen kiremitlerle kaplanırken, bazı kiremitler evlerin camlarından içeri girdi. Panjurlar, klimalar ve güneş enerjisi sistemleri de zarar gördü. Elektrik ve telefon hattına ait kabloların zarar gördüğü mahallede ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Denizyaka Mahallesi’nde de hortum yüzünden seralar ve tarım alanları hasar aldı. Kumköy bölgesinde de birçok ağaç devrildi.

HORTUM TEKNELERİ PARÇALADI

Aksu ilçesinde fırtına ve yağışların etkisi gece saatlerinde yoğunlaştı. Aksu Çayı üzerinde meydana gelen hortum, çayda bulunan birçok teknede zarar yarattı. Hortum, çaydaki bazı tekneleri karaya sürüklerken, karada bekleyen bazı tekneler de devrilerek metrelerce uzağa fırladı. Bakım için karada bulunan teknelerin bazıları birbirinin üzerine devrildi.

BARAKALAR YERLE BİR OLDU

Çay kenarındaki barakalar tamamen yerle bir olurken, köprü üzerindeki aydınlatma direkleri ve iskeleler de parçalandı. Vatandaşlar günün aydınlanmasıyla birlikte hortumun geçiş yaptığı bölgede zararlarını tespit etmeye çalıştı. Zarar gören yerleri inceleyen tekne sahipleri, kopan parçaları çevrede arayıp bulmaya çalıştı. Hortum anında teknelerin yanındaki köprüden geçen bir araç, hortum sırasında savrulan tahta parçalarından etkilendi.

‘ZARARIMIZ BÜYÜK’

Aksu Çayı üzerindeki teknesi hortumda zarar gören Burhan Bulut, “Hortum sırasında evdeydim. Haber geldi, teknemi kontrol etmeye geldim. Maddi hasar oluştuğunu gördüm. Çay üzerindeki tekneler üst üste yıkıldı. Hortum burada her şeyi yerinden oynatmış. Kıyıdaki tekneler metrelerce savrulmuş. Zararımız büyük” şeklinde konuştu.

HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde bir halı sahanın çatısı, maç hazırlıkları sırasında güçlenen rüzgar sebebiyle çöktü. Çatıdan gelen sesler oyuncuları tedirgin ederken, futbolcular sahayı hızla terk etti. Olayda can kaybı yaşanmadı.