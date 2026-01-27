Ziraat Bankası Esnafa 1 Milyon Lira Kredi Sağlıyor

ziraat-bankasi-esnafa-1-milyon-lira-kredi-sagliyor

Ziraat Bankası, esnafların nakit ihtiyaçlarını gidermek üzere yeni bir kampanya başlattı. KOBİ kredisi kampanyası çerçevesinde, esnafa yönelik ticari kredi yüzde 3,25 faiz oranı ile sunuluyor. Bu kampanya kapsamında, 6 aya kadar anapara ödemesiz süre imkanı tanınırken, geri ödeme için asgari 36 ay, azami ise 60 ay vade seçenekleri sunuluyor. 1 milyon liraya kadar temin edilen kredinin 60 ay vadeli ödemesi 39 bin 314 lira olurken, toplam geri ödeme tutarı 2 milyon 358 bin 840 liraya ulaşıyor.

VAKIFBANK ESNAFLARA KREDİ SUNUYOR

Vakıfbank da esnafa özel olarak 1 milyon liraya kadar TAM Esnaf Destek Kredisi fırsatını müşterilerine sunuyor. Bu kredi için, 1 yıla kadar geri ödemesiz süre ve azami 60 ay vade seçenekleri mevcut. Esnaflara, sabit ve değişken faiz seçenekleri ile kredi olanakları sağlanıyor.

HALKBANK ESNAF KREDİLERİ SUNUYOR

Halkbank, esnaf kredileri ile işletmelerin sermaye ihtiyaçlarını karşılama yönünde 1 milyon liraya kadar kredi sağlarken, işyeri ve taşıt alımları için 2 milyon 500 bin liraya kadar yatırım kredisi de kullandırıyor. Ayrıca, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla veya doğrudan kullandırım yoluyla bu kredilerin sunulduğu belirtiliyor.

