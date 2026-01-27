DEM Parti Siyasi Turu Kapsamında CHP’yi Ziyaret Etti

dem-parti-siyasi-turu-kapsaminda-chp-yi-ziyaret-etti

DEM PARTİ SURİYE İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

DEM Parti, Suriye’deki güncel durumu değerlendirmek amacıyla siyasi parti turlarına giriş yaptı. Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın ilk ziyaret noktası Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Eş Genel Başkanlar, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

“GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ FAYDALI OLDU”

Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, “Çok faydalı görüş alışverişlerinde bulunduk.” şeklinde konuştu. “Sıcak bir karşılama, iyi bir tartışma yürüttük.” diyen Bakırhan, Özel’e teşekkür ederek, “Halep saldırısından bu yana sağduyulu açıklamalarını dikkate aldık. Suriye’yi ve bölgeyi ele aldık.” ifadelerini kullandı. Bakırhan, “Kürtler, yaşadıkları hiçbir ülkenin değerleri ile bir sorun yaşamıyor, bu sorun olmayacak. Bu konuda oluşturulan algıları kabul edemiyoruz.” dedi.

“SURİYE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Bakırhan, “Suriye, bizim için önemli.” diyerek, “Suriye’de demokratik bir zemin oluşturulması için mücadele ediyoruz. Suriye’de insani bir kriz yaşanıyor.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Suriye’de ateşkes olduğu ancak ateşin kesilmediğini belirten Bakırhan, sorunun diyalog ile çözülmesi gerektiğini ve Türkiye’nin Suriye üzerindeki rolünü yapıcı bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

“İSTİKRARIN SAĞLANMASI GEREKİYOR”

Görüşme sırasında Suriye’de istikrarın sağlanması gerekliliğine değinen Özel, “Anayasal güvence altına alınan çözümden yanayız. Ortada bir sınır çizgisinin bulunması kardeşliği ortadan kaldırmıyor.” dedi.

