Antalya’da Şiddetli Fırtına Ve Hortumların Yaptığı Zaralar

Antalya’da etkili olan yoğun yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışın şiddeti nedeniyle birçok araç yolda mahsur kalırken, seralar da büyük zarar gördü. Kent genelinde meydana gelen fırtına, Kumluca, Finike, Aksu ve Manavgat ilçelerinde hortum oluşmasına neden oldu. Finike’de sahilden kaynaklanan hortum, sahil yolundaki yönlendirme tabelalarını devirdikten sonra Yeni Elmalı Yolu’na yönelerek Saklısu Mahallesi’nde bulunan seralara zarar verdi.

KUMLUCA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kumluca’ya bağlı Mavikent Mahallesi’nde denizden gelen hortum, Yalı mevkisinden Yenice mevkisine yöneldi. Hortum, seralar, enerji nakil hatları ve evlerin çatılarına zarar verdiği için mahallede elektrik kesintisi meydana geldi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, bu bölgede ortalama 300 metre genişliğinde bir hortum oluşarak yaklaşık 100 dönüm seranın zarar gördüğünü tahmin ettiklerini belirtti. Gece yaşanan olayda can kaybı ve yaralanan olmadığını, gündüz olması durumunda hasarın daha büyük olabileceğini ifade etti.

ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Manavgat’ta da gece saatlerinde meydana gelen hortum, çok sayıda ağacın devrilmesine yol açtı. Bunun yanı sıra muz seraları yıkılırken, evlerin çatıları da zarar gördü. Çolaklı Mahallesi’ndeki bir sokak, çatıdan düşen kiremitlerle doldu. Bazı kiremitler evlerin camlarından içeri uçarken, panjurlar, klimalar ve güneş enerjisi sistemleri de hasar gördü. Mahallede elektrik ve telefon hatlarına da zarar verilirken, ekipler, zarar tespiti için çalışmalarına devam ediyor.

HORTUM TEKNELERİ PARÇALADI

Aksu ilçesinde fırtına ve şiddetli yağış etkili olurken, Aksu Çayı üzerindeki hortum birçok teknenin zarar görmesine neden oldu. Hortum, çayda bulunan milyonlarca liralık tekneleri karaya savururken, bakım için karada bekleyen teknelerin bazıları da birbiri üzerine devrildi. Çay kenarındaki barakalar tamamen yıkılırken, köprüdeki aydınlatma direkleri ve iskeleler parçalandı. Zarar gören yerleri kontrol eden tekne sahipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürdü.

‘ZARARIMIZ BÜYÜK’

Aksu Çayı üzerindeki teknesinin zarar gördüğünü belirten Burhan Bulut, “Hortum olduğu zaman evdeydim. Tekneme bakmaya geldim. Teknemde maddi hasar var. Çay üzerindeki tekneler birbirine yıkıldı. Hortum her şeyi savurdu. Kıyıdaki tekneler metrelerce ileriye savruldu. Zararımız büyük” dedi.

HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde bir halı sahanın çatısı, maç hazırlıkları sırasında kuvvetli rüzgar nedeniyle çöktü. Çatıdan gelen sesler futbolcuları tedirgin ederek koşarak sahayı terk etmelerine neden oldu. Olay sonucunda yaralanan olmadı.