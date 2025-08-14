Antalya’da Silah Kaçakçılarına Operasyon Yapıldı

ANTALYA’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle silah kaçakçılarına karşı gerçekleştirdikleri çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. Ekipler, Serik ilçesinde 5 şüphelinin ikametlerine yönelik operasyon düzenledi.
EVLERDE YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER
Gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplamda 5 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 6 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 100 adet av tüfeği fişeği, 6 adet şarjör, 1 adet kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi bulunarak ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER
Düzenlenen operasyon neticesinde yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler hakkında gerekli adli tahkikat başlatıldı.