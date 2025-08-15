Antalya’da Silah Kaçakçılarına Operasyon Yapıldı

ANTALYA’DA SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OPERASYON

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla silah kaçakçılarına yönelik önemli bir operasyona imza attı. Operasyon, Serik ilçesinde gerçekleştirildi ve toplamda 5 şüphelinin ikametlerine baskın düzenlendi.

EVLERDE YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen operasyonda evlerde yapılan aramalarda çeşitli silah ve mermiler bulundu. Ele geçirilen malzemeler arasında 5 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 6 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 100 adet av tüfeği fişeği, 6 adet şarjör, 1 adet kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi yer aldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun ardından yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildiriliyor.