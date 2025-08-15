Gündem

Antalya’da Silah Kaçakçılarına Operasyon Yapıldı

antalya-da-silah-kacakcilarina-operasyon-yapildi

ANTALYA’DA SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OPERASYON

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla silah kaçakçılarına yönelik önemli bir operasyona imza attı. Operasyon, Serik ilçesinde gerçekleştirildi ve toplamda 5 şüphelinin ikametlerine baskın düzenlendi.

EVLERDE YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen operasyonda evlerde yapılan aramalarda çeşitli silah ve mermiler bulundu. Ele geçirilen malzemeler arasında 5 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 6 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 100 adet av tüfeği fişeği, 6 adet şarjör, 1 adet kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi yer aldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun ardından yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Doğal Sit Alanlarında Hayvanlar İçin Alanlar

Doğal sit alanlarında sahipsiz hayvanlar için bakımevleri ve yaşam alanları kurulmasına yönelik yeni bir ilke kararı alındı. Projeler, komisyon onayıyla uygulanacak.
Flaş

Avukat Rezan Epözdemir, cezaevine gönderildi

İstanbul'da başlatılan iki soruşturma sonucunda Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı. "Rüşvet vermeye aracılık etme" suçlamasıyla cezaevine gönderilen Epözdemir'in tanıklara baskı yapma riski olduğu belirtildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.