Antalya’da Sipariş Geciken Kurye Darp Edildi

ANTALYA’DA KURYENİN DARP EDİLMESİ OLAYI

Antalya’nın Finike ilçesinde bulunan Sahilkent Mahallesi’nde bir motokurye, siparişi gecikmeli götürdüğü sebebiyle darp edildi. Olay, 1 Kasım Cuma günü gerçekleşti. Kurye Tolga Miraç Susar (18), siparişleri teslim etmek amacıyla gittiği adreste, müşteriyle karşılaştığında sert tepkilerle yüzleşti. Müşterilerin “Motosikletini bahçeye mi koydun” ve “Siparişleri neden geç getirdin” şeklindeki eleştirileri üzerine kısa bir tartışma başladı. Siparişleri bıraktıktan sonra motosikletiyle ayrılmak isteyen Susar, bu esnada darp edildi. Kendisine hakaret edildiği anları cep telefonuyla kaydetti.

DARP EDİLDİĞİ ANKETİRİ

Tolga Miraç Susar, yaşadığı olayla ilgili olarak, “Müşteriye sipariş götürüyordum. Bahçelerine girdiğim sırada bana motorumun burada olmaması gerektiğini söyleyerek tepki gösterdiler. Onlara paketi bırakıp çıkacağımı, tartışmak istemediğimi ve meseleyi uzatmamaları gerektiğini söyledim. Siparişi geç getirdiğimi de söylediler. Yanımda arkadaşım da vardı.” şeklinde açıklama yaptı. Susar, “Sen benim işletmemde bize nasıl uzatma dersin” sözleriyle saldırıya uğradığını belirtti. Darp sırasında, kaskını, belini, göğsünü ve kolunu yumrukladılar. Ayrıca elindeki pos cihazını kırdılar ve bıçakla üzerine yürüdüler. O sırada arkadaşının motoru çıkarmasını istediğini, kendisine yaklaşılarak küfürler edildiğini aktardı. Olay sonucunda şikayetçi olduğunu ve darp raporu aldığını bildirdi.