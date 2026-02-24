Antalya’da Şubat Ayında Yaz Havası Yaşanıyor

antalya-da-subat-ayinda-yaz-havasi-yasaniyor

YAZ MEVSİMİ ANTALYA’DA YAŞANIYOR

Yurdun dört bir yanında kış yaşanırken Antalya, şubat ayında yazı yaşıyor. Alanya’da hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece seviyelerine ulaştı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için sahilde buluştu. Serin havalara aldırış etmeyen bazı kişiler, aileleriyle birlikte Akdeniz’in mavi sularına girerek yüzmeye başladı.

GÜNEŞLENMEYİ SEÇTİLER

Sahildeki hareketlilik dikkat çekiyor; bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken, diğerleri oltalarını atarak balık tutma çabasında bulundu. Bir grup da lüks tekneleriyle denize açılarak havanın tadını çıkarıyor. Kleopatra Plajı’ndaki yoğun görüntüler, Antalya’nın turistik canlılığını şubat ayında bile ortaya koyuyor.

“İSTEDİĞİMİZ ZAMAN DENİZE GİRİYORUZ”

Sahile gelerek Akdeniz’in serin sularında balık avlamak isteyen Hamza Yılmaz, “Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’na geldik. Oltamızı attık, nasibimizi bekliyoruz. Hava çok güzel ve istediğimiz zaman denize giriyoruz. Emekliliğin tadını çıkarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

