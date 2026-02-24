Irak’ta Türkiye İthal Erik Fiyatları Şaşırttı

irak-ta-turkiye-ithal-erik-fiyatlari-sasirtti

Türkiye’den İthal Erik Irak’ı Süslüyor

Süleymaniye’de raflarda yerini alan Türkiye menşeli erik, bu yılın ilk ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yılın ilk meyvesi olmasının yanı sıra sınırlı arzın bulunması, fiyatlarda artışa sebep oluyor. Şu an için Süleymaniye pazarında satışa sunulan eriğin tamamı Türkiye’den ithal edilirken, yerli eriğin piyasaya sürülmesiyle fiyatların düşmesi bekleniyor.

FİYATLARDA ŞAŞIRTICI ARTIŞ

Manavlık yapan Mehdi Hüseyin, Türkiye’den gelen erikleri ön sipariş sistemiyle sattıklarını ifade etti. Hüseyin, “Türkiye’den 23 kilogram erik ithal ettik ve bir kilogramını 500 dolardan sattık. Bugün de kilogramı 400 dolardan 12 kilogram erik geldi.” şeklinde konuştu. Daha önce eriğin tanesini 7 bin Irak dinarından sattıklarını belirten Hüseyin, şimdi tanesinin 5 bin dinardan alıcı bulduğunu dile getirdi.

YOĞUN TALEP İÇİN İSİMLER YAZDIRILDI

Eriğe olan ilginin yüksek olduğunu vurgulayan Hüseyin, “Halkın isteği üzerine ithal ettik. Yaklaşık iki ay önce insanlar erik alabilmek için adını yazdırmıştı. Ürün geldikçe fiyatlar gün geçtikçe düşüyor.” diyerek durumu aktardı. Türkiye’deki üreticilerle uzun süredir sağlam bir ticari ilişki içinde olduklarını söyleyen Hüseyin, “Erik gönderen çiftçilerle yıllardır ilişkimiz var. Hangisinin ürünü daha erken olgunlaşırsa, onu bize gönderiyor.” ifadelerini kullandı.

