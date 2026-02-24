Madencilikte Güvenliği Artıracak Yeni İnisiyatif

Madencilik sektörü, kazaları azaltmak için önemli bir adım atıyor. Türkiye Madenciler Derneği, “sorumlu madencilik inisiyatifi”ni uygulamaya koydu. Maden şirketleri, kendi sahalarında meydana gelen kazaları derneğe rapor etmekle yükümlü olacak. Böylece güvenlik performansları ve kaza istatistikleri tek bir veri havuzunda toplanacak. Her altı ayda bir ise bu veriler Madenciler Derneği tarafından halkla paylaşılacak. Şu an itibariyle sisteme dahil olan şirket sayısı 16 olarak belirlenmiş durumda. Bu şirketler, Türkiye’deki madencilik sektörü istihdamının yüzde 13,3’ünü kapsıyor.

İŞ KAZALARINDA MADENCİLİK ORANI

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, ülke genelinde yaşanan iş kazalarının madencilik sektörü açısından oranını yüzde 4 olarak ifade etti. Yılmaz, “Her kaza önlenebilir” diyerek, uygulamanın detayları hakkında bilgi verdi. Yılmaz, “Firmanın herhangi bir tanesinin madeninde gerçekleşen bir kazayı, kök analiziyle birlikte bu platformda paylaşacak. Kök sebebi diğer madencilik şirketlerinin de görmesi, olası kazalar için önlem alma imkanı sunacak” şeklinde konuştu.

BÜYÜK FACİA

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağındaki yangın, en fazla can kaybının yaşandığı kaza olarak kayıtlara geçti. Bu trajedide 301 işçi hayatını kaybetti, en az 88 işçi de yaralandı. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak tarihe geçti.