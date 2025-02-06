Antalya’da Tuvalet Mescide Dönüştürüldü İddiası

ANTALYA’DA TEPKİ ÇEKEN MESCİT DÖNÜŞÜMÜ

Antalya’da oyun ve eğlence alanlarının bulunduğu bir tema parkta tuvaletin mescide dönüştüğü iddiası büyük tepkilere yol açtı. Ailesiyle birlikte eğlence alanını gezen bir vatandaş, namaz kılmak için girdiği alanda tuvalet görüntüleyip şikayette bulunması üzerine kaymakamlık harekete geçti. Söz konusu özel işletmeye, dönüşümün derhal iptal edilmesi talimatı verildi. Kemer ilçesindeki Göynük Turizm Merkezi’nde yaz döneminde sıklıkla ziyaret edilen “Dinopark”ta (Tema Park) yaşanan bu olay, tepki toplamaya devam ediyor.

ŞÜKRÜ ALTUĞ’UN ŞAŞIRTICI TECRÜBESİ

Isparta’dan ailesiyle birlikte yarı yıl tatilinde tema parka giden Şükrü Altuğ, namaz vakti geldiğinde ibadet için mescit aramaya başladı. Vaktin kısıtlı olması nedeniyle yönlendirme levhalarını göremeyen Altuğ, alanın sonunda kapısında “Mescit” yazan bir yere girdi. Ancak, namazını kıldıktan sonra, ailesinin buranın bir tuvalet olduğunu söylemesi üzerine ilk başta inanamadı. Daha sonrasında alandaki detayları inceleyen Altuğ, kabinler ve tuvalet giderleri görünen bir alanla karşılaştı. “İçeriyi daha dikkatli incelediğimde farklı bölmeler olduğunu fark ettim; soyunma kabinlerine benziyordu” diyen Altuğ, olayın şokunu yaşadığını belirtti.

BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜYOR

Altuğ, mescitlerin Müslümanlar için büyük önem taşıdığını ve böyle bir yerin tuvaletten çevrildiğini görmekten duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. “Mescitler, Allah’a ibadet edilen yerlerdir ve en şerefli mekânlar arasında kabul edilir” diyen Altuğ, olay sonrası CİMER’e ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na şikayette bulunduğunu kaydetti. Altuğ, “Bu, Müslümanlara yapılan büyük bir saygısızlık ve hakarettir. Ortamın görüntüsü bile insanı tiksindiriyordu. Psikolojik olarak büyük bir rahatsızlık yaşadık.” ifadelerini kullandı.

KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇİYOR

Kaymakamlık, gelen tepkilerden sonra harekete geçti. Kemer Kaymakamlığı’nın yaptığı incelemenin ardından, dönüşümün iptal edilmesi gerektiği bildirildi. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, konuyla ilgili ivedi olarak ilgilendiklerini vurgulayarak, “İşletme yetkilileri mescidin kullanılmadığını bildirmesine rağmen bu yapının iptali gerçekleşecek ve süreci takip edeceğiz” dedi.