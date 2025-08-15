Antalya’da Yolsuzluk Soruşturması: 8 Kişi Tutuklandı

ANTALYA’DA SUÇ ORGANİZASYONU OPERASYONU

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla başlattığı soruşturmada yeni bir aşama kaydetti. Daha önce Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandığı dosyada, 8 kişi daha cezaevine gönderildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN VE TUTUKLAMALAR

Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 12 Ağustos’ta belirlenen adreslerde baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8’i, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ifade veren bir iş insanı, Başkan Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in seçim dönemi için kendisinden 2,7 milyon lira talep ettiğini, aynı gün 46 milyon lira hak ediş ödemesi aldığını anlattı. Bu iş insanı, Böcek’in babasının eski eşine ait bir daire için 30 milyon lira talep ettiğini ve bu ödemeyi üç parça halinde nakit verdiğini belirtti.

VİLLA İÇİN SAHTE SÖZLEŞME İDDİASI

Başka bir tanık, hak edişlerin hızlandırılması için 100 milyon lira istendiğini, pazarlık sonrasında 80 milyon lira üzerinde anlaşıldığını ve paranın Finike Döviz’e aktarıldığını ifade etti. Ayrıca, fiziki altın alımı yapılmadığını söyleyen tanık, bu süreçte “villa yapımı” adı altında sahte bir sözleşme imzalandığını ve ödemenin Gökhan Böcek’in korumalarına verildiğini açıkladı.

PARE AKLAMA YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

MASAK raporları, para aklama sürecinde Finike Döviz, kuyumculuk şirketleri ve şahıs hesaplarının kullanıldığını ortaya koyuyor. Altınişleyen Kuyumculuk aracılığıyla Zeynep Kerimoğlu’nun hesabına 70 milyon liradan fazla para aktarıldığı, işlemlerin “altın bozdurma” olarak gösterildiği ancak fiziki altın teslim edilmediği belirlendi. Şüpheli Zuhal Böcek’in lüks araç ve gayrimenkul alımlarında da benzer yöntemler kullandığı tespit edildi.

KAYYIM ATANMASI VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma çerçevesinde, Finike Dövizcilik ve bazı kuyumculuk firmalarına, CMK 133 uyarınca TMSF kayyım olarak atandı. Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararına göre tutuklanan kişiler arasında Gökhan Böcek’in şoförü ve koruması Onur N., Gökhan Böcek’in çocukluk arkadaşı Furkan S., Finike Döviz hissedarları Ali Y., Mustafa A., Erkan A., Cemal A. ve Altınişleyen Kuyumculuk sahibi Salih E. ile Resul Kuyumculuk sahibi Ertan K. da yer aldı. Muhittin Böcek, 5 Temmuz’da tutuklanmıştı. Oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında ise yurtdışında olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunuyor.