Antalya’da Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

ANTALYA’DA SUÇLAMALARLA İLGİLİ SON GELİŞMELER

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmada önemli ilerlemeler kaydediyor. Daha önce Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandığı dosyada, toplamda 8 kişi daha cezaevine götürüldü.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA TUTUKLAMALAR YAPILDI

Başsavcılık koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 12 Ağustos tarihinde belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyon esnasında gözaltına alınan 17 kişi arasında 8’i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

MİLYONLUK RÜŞVET İDDİALARI VE TANIK BEYANLARI

Soruşturma sırasında ifade veren bir iş insanı, Başkan Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in seçim dönemi için kendisinden 2,7 milyon lira talep ettiğini, aynı gün içerisinde 46 milyon lira hak ediş ödemesi aldığını aktardı. Bu kişi ayrıca, Böcek’in babasının eski eşine ait bir daire için 30 milyon lira istediğini ve bu ödemeyi üç parça halinde nakit olarak gerçekleştirdiğini belirtti.

SÖZLEŞMELER VE PARA TRANSFERLERİ

Başka bir tanık ise hak edişlerin hızlandırılması amacıyla 100 milyon lira istendiğini, pazarlık yapıldıktan sonra bu rakamın 80 milyon lira olarak anlaşıldığını ve paranın Finike Döviz’e aktarıldığını bildirdi. Tanık ayrıca, döviz ya da altın alımı yapılmadığını belirtirken, 50 milyon lira daha talep edildiğini, “villa yapımı” adı altında sahte bir sözleşme imzalandığını ve ödemenin Gökhan Böcek’in korumalarına verildiğini ifade etti.

MASAK raporlarına göre, para aklama sürecinde Finike Döviz, kuyumculuk şirketleri ve şahıs hesaplarının kullanıldığı ortaya çıkmış durumda. Altınişleyen Kuyumculuk aracılığıyla Zeynep Kerimoğlu’nun hesabına 70 milyon lira üzerindeki para aktarıldığı, işlemlerin “altın bozdurma” olarak gösterildiği fakat fiziki altın teslim edilmediği saptandı. Ayrıca, şüpheli Zuhal Böcek’in lüks araç ve gayrimenkul alımlarında benzer yöntemler kullandığı tespit edildi.

KAYYIM ATAMALARI VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma kapsamında Finike Dövizcilik ve diğer kuyumculuk firmalarına CMK 133 uyarınca TMSF kayyım olarak atandı. Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanan isimler arasında Onur N. (Gökhan Böcek’in şoförü ve koruması), Furkan S. (Gökhan Böcek’in çocukluk arkadaşı), Ali Y., Mustafa A., Erkan A., Cemal A., Salih E. ve Ertan K. bulunuyor. Ayrıca, Muhittin Böcek 5 Temmuz’da tutuklanmıştı ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek için yurt dışında olduğu gerekçesiyle bir yakalama kararı çıkarıldı.