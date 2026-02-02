Antalya’daki Feci Kazada Kayıpların Kimlikleri Belirlendi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir kaza sonrası, Tekirdağ ile Antalya arasında sefer yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Bu elim olayda 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitirenlerden 5’inin Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sona erdi.

CENAZELER NAKLEDİLDİ

Hayatını kaybedenlerin yakınları, sabah saatlerinden itibaren adli tıp morgu önünde yoğun duygusal anlar yaşadı. Yakınları tarafından teslim alınan cenazelerden Aslı Çevik (47) ve Resmiye Göktepe’nin (62) cenazeleri Eskişehir’e, Seymen Çınar Sarı’nın (12) cenazesi Manavgat’a, Sudem Çakmak’ın (19) cenazesi Bilecik’e ve Onur Yılmaz’ın (21) cenazesi ise Antalya’nın Aksu ilçesine gönderildi. Bazı yakınların fenalık geçirdiği görüldü.

SÜRÜCÜNÜN KISA GÖREV SÜRESİ

Kazanın ardından yılcı bir başka detay daha gün yüzüne çıktı. Kazada yaşamını yitiren otobüs sürücüsü İzzet Karaağaç’ın, kazadan sadece 4 gün önce uzun yol şoförü olarak işe başladığı öğrenildi. Karaağaç’ın daha önce memleketinde şehir içi ulaşımda otobüs şoförlüğü yaptığı bildirildi. Bu bilginin ardından, kazanın koşulları hakkında soruşturmaların altında daha fazla hassasiyetle durulacağı ifade ediliyor.