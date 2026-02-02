Esenler’de Metro Raydan Çıktı İşlemler Başladı

M1A YENİKAPI – ATATÜRK HAVALIMANI METROSU RAYDAN ÇIKTI

M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı hattında sefer gerçekleştiren metro, Esenler Otogar civarında bilinmeyen bir sebepten ötürü raydan çıktı. Yolcular burada tahliye edilirken ilgili ekipler, raydan çıkan metro ile ilgili çalışma başlattı.

ÇALIŞMALAR DEMİRYOLU SEFERLERİNİ ETKİLİYOR

Başlatılan çalışmalar sebebiyle metro seferlerinde aksamalar meydana geliyor. Yolcuların güvenliği için gerekli önlemler alınarak raydan çıkan metroya müdahale ediliyor.