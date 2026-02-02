Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İşletmelere 100 Milyar TL Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen bu önemli toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları kamuoyuna duyurdu.

SURİYE VE EKONOMİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarında öne çıkan noktalar arasında “Suriye ve İran’daki kritik gelişmeleri takip ediyoruz.” ifadesine yer verdi. Ekonomiye de değinen Erdoğan, “Her fırsatta millete karamsarlık aşılayan güya ekonomist kılıklı operasyon aparatlarının bu ülkenin bahtını karartmasına izin vermeyeceğiz.” dedi. Yolsuzluklara rağmen millet için yeni yollar inşa etmeye ve Türkiye’nin ufkunu açmaya devam edeceklerini belirterek, “Merkez Bankamızın rezervleri artmaya devam ediyor. İktidara geldiğimizde 27 milyar dolar olan rezervler 215,6 milyar dolara ulaştı. 2026 yılı için hedefimiz 68 milyar dolar turizm geliri elde etmek.” ifadelerini kullandı.

KOBİ’LERE YARDIM

Cumhurbaşkanı, üretimi desteklemek amacıyla “Üretenin, istihdam sağlayanın yanındayız. Türk imalat sanayi işletmelerine 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu bir finansman paketini devreye alıyoruz.” açıklamasında bulundu. Bu destek paketi kapsamında 6 ay ana para ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı sunulacağı, maliyet oranlarının piyasa şartlarının altında olacağı duyuruldu. İşletmelere işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi imkanı sağlanacak. Ayrıca, KOBİ’ler için teminat sorunu yaşamadan kredi imkanı sunulacak ve istihdamını koruyan KOBİ’lere KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim sağlanacağı belirtildi.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Suriye konusuna da değinen Erdoğan, “Suriye ile Türkiye’nin güvenliğinin iç içe geçtiğini görmek istemediler.” dedi ve Suriye’deki gelişmeleri doğru okuyamayanların yanıldığını vurguladı. Sınır ötesindeki çatışma ve savaşlar dolayısıyla Türkiye’nin güvenli hissedemeyeceğini ifade etti. Erdoğan, “Biz bölgemizin her karışında barıştan, huzurdan, istikrardan yanayız.” diyerek, Suriye’nin kuzeyindeki sorunların kan dökülmeden çözümlenmesi gerektiğini belirtti. Suriye’nin iç barışını tesis etmesini samimiyetle arzuladıklarını ifade eden Erdoğan, “Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa açılmıştır.” şeklinde konuştu. Terörle mücadele konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, “Türkiye çatışmaları körükleyen tüm unsurların karşısında duracaktır.” ifadesini kullandı.