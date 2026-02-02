Roma’nın Trevi Çeşmesi’nde Giriş Ücreti Uygulaması Başladı

İtalya’nın başkenti Roma’nın simgelerinden biri olan tarihi Trevi Çeşmesi’ne (Fontana di Trevi) yapılan ziyaretlerde bugünden itibaren giriş ücreti alınmaya başlandı. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu tarihi mekan için, Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri tarafından 19 Aralık 2025’te duyurulan biletli giriş sistemi resmen devreye girdi. Buna göre, Trevi Çeşmesi’ni hafta içi 11.30 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret etmek isteyenler, 2 euro ücret ödeyecekler. Hafta sonlarında ise ücretli saat aralığı 09.00-22.00 olarak belirlenirken, akşam saat 22.00’den sabaha kadar sürede ise çeşme biletsiz ziyaret edilebilecek. Roma sakinleri, resmi ikametleri Roma’da bulunanlar, engelli bireyler, 6 yaşından küçük çocuklar ve rehberli turlarla gelen ziyaretçiler bu ücretten muaf tutulacak.

BELEDİYE ÜYESİ AÇIKLADI

Roma Belediyesi Turizm İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Alessandro Onorato, tarihi yapıya girişi ücrete tabi tutma kararını basına duyurarak, “Bu önemli anıtın basamaklarından aşağı inmek için 2 euroluk bilet gerekecek. Bu şehirde yaşayanlar için ücretsiz” şeklinde konuştu. Yıllık 6 milyon avro geliri olacağı tahmin edilen bilet ücretlerinin, çeşitli projelere fon sağlayacağına dikkat çekti. Onorato, belirledikleri fiyatın uygun olduğunu vurgulayarak, “Bu çeşme, New York’ta olsa 2 euro değil, 100 ABD doları isterlerdi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bilet ücreti uygulamasının iş imkanları yaratacağını, çeşmenin bakımına katkıda bulunacağını ve güvenli bir ziyaret deneyimi sunacağını da sözlerine ekledi.

ÖN SATIŞTA YOĞUN İLGİ

Roma Belediyesi Kültürden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Massimiliano Smeriglio, “Trevi Çeşmesi için ilk saatlerde üç bin adet ön satış yapıldı bile” açıklamasında bulundu. Dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi, son yıllarda aşırı turist yoğunluğu ile gündeme gelirken, ara sıra iklim aktivistlerinin eylemleri ve havuza atlayan turistlerin ceza almasıyla da anılıyor. İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından 18. yüzyılda inşa edilen geç barok tarzındaki çeşme, her yıl milyonlarca ziyaretçi tarafından ilgi görüyor. Pek çok romantik filme de ev sahipliği yapan bu ikonik yapı, “Aşk Çeşmesi” olarak da tanınıyor.