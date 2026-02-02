Fenerbahçe Sörloth İçin Atletico Madrid İle Anlaşmaya Hazırlanıyor

Takımlar, 6 Şubat’a yaklaşırken transfer çalışmalarını hızlandırmış durumda. Fenerbahçe, Milan’ın teknik direktörü Allegri’nin satışına onay verdiği Christopher Nkunku için bugün resmi bir teklif iletecek. Ayrıca, sarı-lacivertliler, Lookman’ı Atletico Madrid’e kaptırmış durumda.

İSPANYOL EKİBİNDEN YENİ TRANSFER HAMLESİ

Fenerbahçe’nin, forvet hattını güçlendirmek için Leonardo’yu da kadrosuna katmayı da planladığı belirtiliyor. İspanyol ekibinin, Sörloth’u sarı-lacivertlilere bırakmaya hazır olduğu ifade ediliyor.

ALETLİ DEĞİŞİMLER BEKLENİYOR

Daha önce 30 milyon eurodan kapıyı açan Atletico Madrid’in şimdi çok daha düşük bir rakamla anlaşma yapma ihtimalinin yüksek olduğu kaydediliyor.

