Antalya’daki Otobüs Kazasında 4 Gün Detayı Ortaya Çıktı

Tekirdağ-Antalya seferini gerçekleştiren Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, geçtiğimiz gün Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Yaşanan kaza sonrasında 10 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin 5’inin, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ölüm raporlarının ardından, yakınları tarafından teslim alınan Aslı Çevik (47) ve Resmiye Göktepe (62) cenazeleri Eskişehir’e, Seymen Çınar Sarı (12) cenazesi Manavgat’a, Sudem Çakmak (19) cenazesi Bilecik’e, Onur Yılmaz (21) cenazesi ise Antalya’nın Aksu ilçesine gönderildi.

YAKINLARINDAN DUYGULU ANLAR

Hayatını kaybedenlerin yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren adli tıp morgu önünde acı içinde bekleyişlerini sürdürdü. Bazı aile üyeleri, duygusal çöküntü geçirerek fenalık geçirdi.

SÜRÜCÜNÜN KISA SÜRELİ GÖREVİ

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren otobüs sürücüsü İzzet Karaağaç hakkında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Karaağaç’ın, kazadan sadece 4 gün önce uzun yol şoförü olarak işe başladığı öğrenildi. Daha önce, memleketinde şehir içi ulaşımda otobüs şoförlüğü yaptığı bildirildi.

