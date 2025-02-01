Antalya Toplu Ulaşım Ücretlerine Zam Yapıldı

TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ YÜKSELDİ

UKOME Genel Kurulu’nun almış olduğu karara göre, toplu taşıma araçlarındaki tam bilet ücreti 20 TL’den 27 TL’ye çıkarıldı. Öğrenci, öğretmen ve indirimli kart kullanıcıları için de yeni tarife belirlendi; 10 TL olan öğrenci ücreti, 12 TL oldu. Bu yeni ücretler, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarında uygulanmaya başlanacak.

BİLET MALİYETİ YÜKSELDİ

Otobüsçüler Esnaf Odası Antalya Şube Başkanı Yasin Arslan, “Maliyetlerin yükselmesi sonucu bilet maliyeti 45 TL’ye yakın olmasına rağmen, son düzenleme ile tam bilet fiyatı 27 TL, öğrenci bileti ise 12 TL olarak güncellenmiştir. Vatandaşlarımıza nerdeyse yarı fiyatına kadar destek veren, aradaki farkı vatandaşlar adına ödeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’e minnettarız. Antalyalımıza başkanımın sayesinde en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” diye ifade etti.