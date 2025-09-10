Antalya’ya 11 Milyon Ziyaretçi Geldi

ANTALYA’DA ZİYARETÇİ SAYISINDA REKOR KIRILIYOR

Antalya, turizm alanında önemli bir başarıya imza atıyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) verilerine göre, 2025 yılının ilk 8 ayında Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı 11 milyon 702 bin 733’e ulaştı. Her ne kadar Rusya Federasyonu büyüme hızında yavaşlama yaşamış olsa da, bu ülke yine de ziyaretçi sayısında açık ara lider konumunu sürdürüyor. Rusya, Antalya pazarının yüzde 24,3’ünü temsil eden 2 milyon 660 bin ziyaretçi ile, büyüme oranını ise yüzde 0,84 olarak kaydediyor.

ALMANYA İKİNCİ SIRADA, İNGİLTERE ZİYARETÇİ SAYISINI ARTIRIYOR

Almanya, 2 milyon 200 bin ziyaretçi ile Antalya’nın ikinci büyük pazarı konumunu koruyor. Ancak Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısında yüzde 1,34 oranında küçük bir düşüş yaşanıyor. Öte yandan, İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 116 bine ulaşarak, yüzde 10,2 pay ile dikkat çekiyor. İngiltere pazarında ise yüzde 0,54 oranında artış gerçekleştiği gözlemleniyor. Polonya, Antalya’ya 913 bin ziyaretçi göndererek yüzde 8,3 pay alıyor ve yüzde 0,82’lik artış kaydediyor.

UKRAYNA VE LİTVANYA’DAN GÜÇLÜ ZİYARETÇİ GELİŞİ

Ziyaretçi değişim oranlarında Ukrayna ve Litvanya öne çıkıyor. Ukrayna’dan gelen ziyaretçi sayısı, yüzde 24 artarak 296 bine ulaştı. Devam eden savaş ortamına rağmen Ukrayna pazarında belirgin bir iyileşme gözleniyor. Litvanya, Antalya’ya 158 bin ziyaretçi göndererek yüzde 9,9 artış sağladı. Avusturya da yüzde 5 büyümeyle 145 bin ziyaretçi gönderiyor. Moldova ve Belarus, küçük artışlarla yükseliş gösterirken, Kazakistan ve Slovakya’dan gelen ziyaretçi sayılarında sert düşüşler yaşanıyor.