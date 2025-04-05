antalya-ya-3-ayda-855-bin-turist-geldi

ANTALYA’DA TURİST SAYISI YÜZDE 15 DÜŞTÜ

Turizm kenti Antalya’ya 2025 yılının ilk üç ayında gelen toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 855 bin 429 oldu. Bu turistlerin 694 bin 254’ü yabancı, 161 bin 175’i ise yurt dışında yaşayan Türklerden oluştu. 2024’ün ocak-mart döneminde kente 1 milyon 5 bin turist gelmişti.

YABANCI TURİSTLERDE KESKİN DÜŞÜŞ

Antalya’da yabancı turist sayısı geçen yılın aynı döneminde 858 bini aşarken, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 20 düşüş yaşandı. Buna karşılık, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 9 artışla 147 binden 161 bine yükseldi. Mart ayında ise turist sayısı yüzde 27,7 azalarak 365 bin 784’e geriledi.

MART AYINDA EN ÇOK ALMAN TURİST GELDİ

Mart ayında Antalya’ya en fazla turist gönderen ülke 98 bin kişiyle Almanya oldu. Ancak bu sayı, geçen yıla göre yüzde 46 düşüş anlamına geliyor. İngiltere’den gelen turist sayısı yüzde 15 azalışla 58 bin 564, Rusya’dan gelenler ise yüzde 11 düşüşle 58 bin 193 oldu. Nevruz nedeniyle İranlı turistler 15 bin 511 kişiyle dördüncü sırada yer alırken, bu ülkeden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 37 geriledi.

3 AYLIK DÖNEMDE ALMANLAR LİDER

2025’in ilk üç ayında Antalya’ya en çok turist gönderen ülke 187 bin 627 kişiyle Almanya oldu. Alman turistlerin toplamdaki payı yüzde 27 olurken, geçen yıla göre yüzde 32’lik düşüş kaydedildi. Rusya Federasyonu’ndan gelen turist sayısı yüzde 20 azalarak 137 bin 166’ya, İngiltere’den gelenler ise yüzde 8,5 düşüşle 114 bin 96’ya indi.

POLONYA DIŞINDA TÜM ÜLKELERDE DÜŞÜŞ

Antalya’nın en büyük pazarlarından Polonya, ocak-mart döneminde yüzde 7 artışla 37 bin 487 turist göndererek istisna oldu. Buna karşılık, İran’dan gelen turist sayısı yüzde 40 düşüşle 18 bine geriledi. Diğer ülkelerden gelen turist sayılarındaki değişimler şöyle: “Kazakistan 16 bin 443 (yüzde 1 düşüş), Ukrayna 16 bin 110 (yüzde 4,8 düşüş), Hollanda 12 bin 827 (yüzde 3 düşüş), Avusturya 9 bin 308 (yüzde 8 düşüş).”