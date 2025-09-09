Antalya’ya Gelen Turist Sayısı 11 Milyonu Aştı

ANTALYA’YA ZİYARETTE REKOR DÖNEMİ

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) verilerine göre, Antalya turizmde önemli bir başarı yakaladı. 2025 yılının ilk sekiz ayında, Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı 11 milyon 702 bin 733 olarak belirlendi. Rusya Federasyonu, büyüme hızında duraksama yaşıyor olsa da, Antalya’nın ziyaretçi kaynağı arasında açık ara lider konumunu sürdürmeye devam ediyor. Toplam pazarda yüzde 24,3’lük bir paya sahip olan Rusya, 2 milyon 660 bin ziyaretçi sayısıyla dikkat çekiyor. Ancak bu pazarın artış oranı yalnızca yüzde 0,84 seviyesinde kaldı.

ALMANYA VE İNGİLTERE’DEN KÜÇÜK DÜŞÜŞLER

Almanya ise Antalya’ya gelen 2 milyon 200 bin ziyaretçi ile ikinci sırada yer alıyor ve yüzde 20’lik bir pazar payına sahip. Fakat Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısında yüzde 1,34 oranında bir düşüş gözlemlendi. İngiltere’den Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 116 bine ulaşarak yüzde 10,2 pazar payına yükseldi. İngiltere pazarındaki artış oranı ise yüzde 0,54 civarında gerçekleşti.

UKRAYNA VE LİTVANYA’DAN GELİŞLERDE ARTILAR VAR

Ziyaretçi değişim oranlarında Ukrayna ve Litvanya’nın verileri dikkat çekiyor. Ukrayna’dan gelen ziyaretçiler sayısı yüzde 24 artışla 296 bine ulaştı. Devam eden savaş ortamına rağmen, Ukrayna pazarında belirgin bir toparlanma gözlemlendi. Litvanya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 9,9 oranında artış göstererek 158 bine yükseldi. Avusturya da yüzde 5 artışla 145 bin ziyaretçi gönderdi. Moldova ve Belarus gibi ülkeler de küçük artışlarla bu dönemde yükseliş gösterdi. Ancak Kazakistan ve Slovakya’dan gelen ziyaretçi sayısında önemli düşüşler yaşandı.