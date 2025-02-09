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Spor

Antalyaspor ve Başakşehir Beraberliği

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ANTALYASPOR VE BAŞAKŞEHİR’İN BERABERLİĞİ

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında, Antalyaspor, kendi sahasında Başakşehir ile oynadığı maçı 0-0 berabere tamamladı. Bu sonuç, Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor’un puanını 26’ya çıkarmasına neden oldu ve ekip, ligde 13. sırada yer aldı.

BAŞAKŞEHİR’İN PUAN DURUMU

Çağdaş Atan’ın yönetimindeki Başakşehir ise bu beraberlik sonrasında puanını 33’e yükseltti ve haftayı 7. sırada tamamladı. İki takım da gelecek haftaki karşılaşmalarını bekliyor. Antalyaspor, deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacakken, Başakşehir ise kendi evinde Bodrum FK’yı ağırlayacak.

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