Antarktika’da 1,2 Milyon Yıllık Buz Keşfi

ANTARKTİKA’DA İKLİM ARAŞTIRMALARI YENİ BİR AŞAMADA

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ‘Beyond EPICA – Oldest Ice’ projesi çerçevesinde Antarktika’da gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, Dünya’nın iklim geçmişini aydınlatacak önemli bir döneme girmeyi başardı. Projenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, araştırma ekibi, kıtanın derinliklerinden yaklaşık 2 bin 800 metre derinlikte buz çekirdekleri elde etmeyi başardı. Bu eşsiz örnekler, büyük bir titizlikle korunarak eksi 50 derecede özel konteynerler içinde Avrupa’ya doğru yola çıktı.

BUZ ÇEKİRDEKLERİ YOLDA

Nisan ayında İtalya’ya ulaşması beklenen buz çekirdeklerinin buradan Almanya’ya götürülmesi planlanıyor. Buz örnekleri, projeye katılan araştırma kurumlarına küçük parçalar halinde dağıtılacak. Bilim insanları, antik buz katmanlarını inceleyerek gezegenimizin iklim döngülerini ve atmosferdeki değişimleri daha iyi kavramayı amaçlıyor.

GEÇMİŞ İKLİMİN SIRLARI ARAŞTIRILIYOR

Projenin koordinatörü Carlo Barbante, yapılan sondaj çalışmalarının büyük bir başarıyla tamamlandığını belirtti. Barbante, “Geçtiğimiz sondaj sezonunda kayda değer ilerlemeler kaydettik. Özellikle son günlerde, 1,2 milyon yıl öncesine ve belki daha eski dönemlere ait iklim tarihine dair kritik verileri açığa çıkaracak analizler gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu keşif, insanlığın geçmiş iklim değişikliklerini daha iyi anlamasına ve gelecekteki iklim senaryolarına dair öngörülerde bulunmasına büyük katkı sağlayacak. Bilim camiası, Antarktika’nın derinliklerinden gelen bu doğal zaman kapsülünün sakladığı sırları merakla bekliyor.