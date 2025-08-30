Antarktika’da Gizemli Yapı Görüldü

ANTARKTİKA’DAKİ GİZEMLİ YAPI

Antarktika’da bulunan ve koordinatları 66°16’24.5″S 100°59’03.5″E olarak kaydedilen bu yapı, Antarktika kıyısından yaklaşık 90 mil uzaklıkta, Mill Adası’nın çevresinde yer alıyor. Ayrıca Polonya’ya ait A. B. Dobrowolski Araştırma Üssü’ne yalnızca 6 mil (9.5 kilometre) mesafe bulunuyor. UFO meraklısı Scott C. Waring, Google Maps’te görünür hale gelen bu diske dikkat çekerek, “Hala orada! Kurtarılamayacak kadar zor mu, yoksa hala kullanılıyor mu?” şeklinde ifadeler kullandı. Waring’in YouTube’a yüklediği video sonrasında konu tekrar gündeme geldi. Cismin kenarını çevreleyen ince çizgi, popüler kültürdeki klasik UFO tasvirlerini akıllara getiriyor. Ancak tamamen siyah renkteki bu yapı, çevresindeki kar ve kayalarla belirgin bir kontrast oluşturuyor.

BİLİM İNSANLARINDAN DEĞERLENDİRME

Bilim insanları ise bu durumu farklı bir açıdan ele alıyor. Newcastle Üniversitesi’nden glasyolog Prof. Bethan Davies, söz konusu yapının aslında “kayalık bir çukurda oluşan küçük bir göl” olduğunu ifade ederek, “Gölün yüzeyi kara göre daha fazla güneş ışığı emiyor, bu da etraftaki karı eriterek yarım daire biçiminde bir görüntü oluşturuyor” dedi. Antarktika, daha önce de Google Maps’teki bilinmeyen yapılar sayesinde gündeme gelmişti. Önceki yıllarda bölgede “kapı benzeri” bir yapı ve Nevada’daki Area 51’de keşfedilen üçgen kule, UFO teorilerini benzer şekilde tetiklemişti.