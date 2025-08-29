Antarktika’da “UFO” Bulundu!

ANTARKTİKA’DA GİZEMLİ YAPI

Antarktika’nın 66°16’24.5″S 100°59’03.5″E koordinatlarında yer alan bu yapı, kıyıya yaklaşık 90 mil mesafede, Mill Adası yakınlarında bulunuyor. Polonya’ya ait A. B. Dobrowolski Araştırma Üssü’ne de yalnızca 6 mil (9.5 kilometre) uzaklıkta yer almakta. UFO hayranı Scott C. Waring, Google Maps’teki diske dikkat çekerek, “Hala orada! Kurtarılamayacak kadar zor mu, yoksa hala kullanılıyor mu?” sözlerini söyledi. Waring’in YouTube’a yüklediği videonun ardından konu yeniden ilgi odağı haline geldi.

CİSMİN GÖRSEL ÖZELLİKLERİ

Bu yapının kenarını çevreleyen ince çizgiler, popüler kültürdeki klasik UFO tasvirlerini çağrıştırıyor. Tamamen siyah görünümü, çevresindeki beyaz kar ve kayalarla belirgin bir kontrast oluşturuyor. Reddit’te yıllarca önce paylaşılan görüntülerde ise kullanıcılar farklı görüşler sundu; bazıları bunu bir “hava balonu” olarak değerlendirdi, bazıları “Nazi üssü” dedikten sonra kimileri de sadece “eriyen göl suyu” olarak nitelendirdi.

BİLİMSEL GÖRÜŞLER

Bilim insanları ise bu durumu farklı bir perspektiften değerlendiriyor. Newcastle Üniversitesi’nden glasyolog Prof. Bethan Davies, bahsedilen yapının aslında “kayalık bir çukurda oluşan küçük bir göl” olduğunu ifade ederek, “Gölün yüzeyi kara göre daha fazla güneş ışığı emiyor, bu da etraftaki karı eriterek yarım daire biçiminde bir görüntü oluşturuyor” dedi. Antarktika, geçmişte de Google Maps’teki gizemli yapılar nedeniyle gündeme gelmişti. Daha önceki yıllarda bölgede görülen “kapı benzeri” bir yapı ve Nevada’daki Area 51’de keşfedilen üçgen kule de UFO teorilerini yeniden alevlendirmişti.