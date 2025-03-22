Antarktika’dan Çıkarılan 1,2 Milyon Yıllık Buzlar

PROJENİN ÖNEMİ VE HEDEFLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ‘Beyond EPICA – Oldest Ice’ projesi çerçevesinde Antarktika’da yürütülen bilimsel araştırmalar, Dünya’nın iklim tarihine dair önemli bir aşama kaydetti. Projenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, araştırma ekibi, kıtanın derinliklerinden yaklaşık 2 bin 800 metre derinlikten önemli buz çekirdekleri elde etmeyi başardı. Bu eşsiz örnekler, eksi 50 derecede korunan özel konteynerlerle Avrupa’ya yönlendiriliyor.

ÇEKİRDEKLERİN DAĞITIMI VE ANALİZİ

Nisan ayında İtalya’ya ulaşması beklenen bu buz çekirdekleri, ardından Almanya’ya gönderilecek ve projeye katılan araştırma kurumları arasında küçük parçalar halinde dağıtılacak. Bilim insanları, bu antik buz katmanlarını inceleyerek, gezegenimizin iklim döngülerini ve atmosferdeki değişimleri daha iyi kavrayabilmeyi hedefliyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İKLİM VERİLERİ

Projenin koordinatörü Carlo Barbante, gerçekleştirilen sondaj çalışmalarının büyük bir başarıyla sona erdiğini vurguladı. Barbante, “Geçtiğimiz sondaj sezonunda kayda değer ilerlemeler kaydettik. Özellikle son günlerde, 1,2 milyon yıl öncesine ve daha eski tarihlere ait iklim verilerini açığa çıkaracak analizler planladık. Numuneleri laboratuvar ortamında incelemek için sabırsızlanıyoruz” diye ekledi. Bu keşif, insanlığın geçmişteki iklim değişimlerini daha iyi anlamasına ve gelecekteki iklim senaryolarını tahmin etmesine önemli katkı sağlayacak. Bilim dünyası, Antarktika’dan gelen bu doğal zaman kapsülünün sunduğu sırları heyecanla bekliyor.