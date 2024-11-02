Antika Kömürlü Ütüler Değerini Artırıyor

KÖMÜRLÜ ÜTÜLERİN TARİHİ YOLCULUĞU

Elektrikli ütülerin yaygınlaşmasıyla birlikte kömürlü ütülerin kullanımı giderek azalıyor. Eskiden, içine kömür konarak ısıtılan bu ütüler, elbiselerin ütülenmesinde terziler ve evlerde sıkça tercih ediliyordu. Ütüleme işlemi, elbiselerin üstüne bez konarak oldukça ağır olan kömürlü ütülerle gerçekleştiriliyordu. Ancak günümüzde teknolojik ütülerin geliştirilmesiyle, kömürlü ütü dönemi sona erdi.

KÖMÜRLÜ ÜTÜLERİN ANİLTİK DEĞERİ

Artık kömürlü ütüler, antikacıların raflarında yer bulmakta, aynı zamanda koleksiyoncular ve eski kömürlü ütülerini elden çıkarmak istemeyen terzilerin dükkanlarında da sıkça bulunuyor. Nostaljik parçalara ilgi duyanlar için önemli bir yer tutan kömürlü ütüler, yalnızca antikacılarda değil, çevrimiçi platformlarda da satışa sunuluyor. Fiyatları ise ortalama 1.500-2.000 TL civarında değişiyor.