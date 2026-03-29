APP Plaka Süresi 1 Ocak 2027’ye Uzatılıyor

APP PLAKA DÜZENLEMESİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini etkileyen APP plaka (standart dışı plaka) düzenlemesinde önemli değişiklikler başlıyor. Daha önce 1 Nisan’da sona ereceği beklenen plaka değişim süresinin, yaşanan yoğunluk ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun (TŞOF) talebi doğrultusunda 1 Ocak 2027 tarihine uzatılması gündemde.

CEZA MİKTARLARI ARTIK YÜKSEK

26 Şubat 2026’da devreye giren yeni trafik yasası ile birlikte, sahte ve standart dışı plaka kullanan sürücüler için ağır yaptırımlar uygulamaya girecek. İçişleri Bakanlığı, daha önce “rehberlik” dönemini işaret eden 1 Nisan tarihine yaklaşırken, birçok sürücü plaka değişim merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Plaka ihlalleri iki ana kategoriye ayrılıyor. Tamamen sahte plaka kullanan araç sahiplerine 140 bin lira kadar ağır bir ceza belirlenirken, mühürlü olmasına rağmen standart dışı plaka kullananlar için ceza 4 bin lira olarak belirleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, 1 Nisan’a kadar ceza kesilmeksizin devam eden “bilgilendirme” döneminin ardından, denetimlerin daha sıkı olacağı bekleniyor.

ERDOĞAN’DAN MAĞDURİYET VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart 2026 tarihindeki Kabine Toplantısı sonrası konuya dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, APP plaka ve ses/görüntü sistemleri uygulamalarının vatandaşlar için ek mağduriyetler yaratmaması gerektiğini belirterek, İçişleri Bakanlığı’na bu süreçte dikkatli olunması talimatını verdi.

SÜRE UZATIMI RESMEN ONAYLANDI MI?

CNN Türk’ün haberine göre, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun (TŞOF) kapasite yetersizliği ve yoğunluğu gerekçe göstererek yaptığı başvuru dikkate alındı. Resmi gazete duyurusunun gelmesini bekliyoruz, ancak plaka değişim süresinin 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılacağı konuşuluyor. Bu uzatma ile plaka değişimi için sıra bekleyen birçok sürücünün rahatlaması hedefleniyor.

PLAKA STANDARTLARINI KONTROL EDİN

Türkiye’de plaka basım yetkisine sahip tek otorite olan TŞOF, geçerli bir plakanın taşımak zorunda olduğu güvenlik özelliklerini şöyle sıralıyor: Plaka üzerinde mutlaka TŞOF mühürü bulunmalı. Sol tarafta mavi zemin üzerinde standart olarak TR ibaresi yer almalı. Ayrıca, ışığa tutulduğunda görünen yansımalı şeritler, ay-yıldız ve TR işaretlerini içeren güvenlik simgeleri, ve 1 Ocak 2024 sonrası basılanlarda karekod ve 12 haneli seri numarası bulunması gerekiyor. Eski mühürlü plakalar ise karekodsuz geçerli sayılabiliyor.

Araç sahiplerinin ağır cezalarla karşılaşmamak adına, bu süre içinde Noterlerden aldıkları belgelerle birlikte yetkili Şoförler Odalarına başvurarak plakalarını yenilemeleri büyük önem taşıyor.