“Apple’Da Vergi Şoku: IPhone Pahalılaşacak Mı?”

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİ APPLE’I VURDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı ticaret tarifeleri, yurt dışında üretim yapan şirketleri zora soktu. Bu politikadan en çok etkilenen firmalardan biri de Çin’de üretim yapan Apple oldu. Ekonomi uzmanları, gümrük vergilerinin iPhone fiyatlarını yüzde 30-40 artırabileceğini ifade ediyor. Şirketin bu maliyet artışını tüketiciye yansıtıp yansıtmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

APPLE’IN PİYASA DEĞERİ 300 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

Apple, iPhone üretiminin büyük kısmını Çin’de gerçekleştiriyor. Trump yönetiminin Çin menşeli ürünlere eklediği %34’lük gümrük vergisine karşılık Çin de ABD ürünlerine aynı oranda vergi uygulayacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Apple hisseleri %13 değer kaybederek 188.4 dolara geriledi. Şirketin piyasa değeri ise 300 milyar dolar eridi.

İPHONE FİYATLARINDA DEV ARTIŞ BEKLENTİSİ

Yıllık 220 milyonun üzerinde iPhone satan şirketin en büyük pazarları ABD, Çin ve Avrupa. Uzmanlar, Apple’ın maliyetleri ürün fiyatlarına yansıtması durumunda iPhone 16’nın temel modelinin 799 dolardan 1.142 dolara, Pro Max versiyonunun ise 1.599 dolardan 2.300 dolara çıkabileceğini öngörüyor. 599 dolarlık iPhone SE’nin de 856 dolara yükselebileceği tahmin ediliyor.

APPLE’A 40 MİLYAR DOLAR EK MALİYET

Şirketin gümrük vergilerinden muaf tutulup tutulmayacağı merak konusu. Analistler, Trump yönetiminin sert politikaları nedeniyle muafiyet ihtimalinin düşük olduğunu vurguluyor. Yeni vergilerin Apple’a getireceği ek maliyetin 40 milyar doları bulabileceği hesaplanıyor.

TÜRKİYE’DE APPLE ÜRÜNLERİNE ZAM GELİR Mİ?

Apple geçtiğimiz hafta Türkiye’de iPhone ve diğer ürünlerine zam yapmış, en ucuz model 49.999 TL’ye, en pahalı model ise 109.999 TL’ye çıkmıştı. Trump’ın tarife açıklamalarının Türkiye’deki fiyatları etkileyip etkilemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Ancak ABD’deki olası fiyat artışlarının küresel ölçekte etki yaratma potansiyeli bulunuyor.