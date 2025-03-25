Apple’ın İlk Bilgisayarı Rekor Fiyatla Satıldı

APPLE-1 SATIŞ REKORU

Teknoloji devi Apple’ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın imzasını taşıyan ilk bilgisayar olan Apple-1, açık artırmada tarihi bir rekora imza attı. RR Müzayede Evi tarafından gerçekleştirilen açık artırmada, tamamen işlevsel bir Apple-1 bilgisayarı 375 bin dolara alıcı buldu. Bu satış, teknoloji tarihinde önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

NADİR VE ÇALIŞIR DURUMDA OLAN APPLE-1

Açık artırmada özelliği ile dikkat çeken Apple-1, eski Apple ürünleri uzmanı Corey Cohen tarafından özenle restore edildi. Apple-1 kayıtlarında #91 numarası ile yer alan bu özel bilgisayar, çalışır durumda olması ile öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, “olağanüstü kozmetik koruma” ve “entegre devrelerindeki belirgin parlak etiketler” sayesinde 10 üzerinden 8,0 puanla “istisnai” durumda olduğu belirtildi. Bilgisayarla birlikte sunulan orijinal kılavuzda yer alan Steve Jobs, Steve Wozniak ve Daniel Kottke’ye ait el yazısı notlar, ürünün değerini daha da artıran unsurlar arasında.

APPLE-1’İN TARİHİ DEĞERİ

Apple-1, Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretimi yapılan ve Apple’ın kuruluşunu simgeleyen ilk bilgisayar olma özelliği taşır. Günümüzde bu bilgisayardan çalışan bir tanesini bulmak son derece zor. Bu nedenle, açık artırmada satılan Apple-1 hem teknoloji harikası hem de tarihi bir eser olarak yoğun ilgi gördü.