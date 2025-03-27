Apple’ın Katlanabilir iPhone’u 2026’da Geliyor

KATLANABİLİR AKILLI TELEFON PAZARINDA YENİ GELİŞMELER

Katlanabilir akıllı telefon sektörü, son yıllarda önemli bir gelişim gösteriyor. Samsung, Xiaomi, Huawei ve Google gibi büyük markalar arasında şiddetli bir rekabet yaşanıyor. Ancak, teknoloji devi Apple, bu süreçte sessiz kalmayı tercih etti. Uzun zamandır konuşulan söylentilere rağmen, Apple’ın katlanabilir iPhone’u hakkında kesin bir bilgi yoktu. Fakat son zamanlarda gelen haberler, bu durumun kısa sürede değişebileceğini gösteriyor.

TASARIMINDA YENİ DÖNÜM NOKTASI: KİTAP TARZI KATLANABİLİR İPHONE

Apple’ın katlanabilir iPhone’u, tasarım açısından da dikkat çekici özellikler sunuyor. Beklentilerin aksine, telefonun Galaxy Z Flip gibi bir kapaklı tasarım yerine, Galaxy Z Fold benzeri kitap tarzı bir katlama mekanizması olacağı düşünülüyor. Bu tasarım, açıldığında daha büyük bir iç ekran sunarak, kullanıcılara tablet benzeri bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Apple’ın katlanabilir iPhone’unun en çok merak edilen özelliklerinden biri ise ekran teknolojisi. Raporlarda yer alan bilgilere göre, Apple, katlanabilir ekranlarda mevcut olan kırışma sorununu büyük oranda aşmayı başarmış durumda. Telefonun ekranında, insan gözüyle neredeyse algılanamayacak düzeyde bir kırışıklık yer alacak. Bu, Apple’a önemli bir rekabet avantajı sağlayacak.

PERFORMANSTA ZİRVELERDE

Apple’ın katlanabilir iPhone’u, performans açısından da yüksek standartlara sahip olacak. Telefonda, iPhone 17 Air için geliştirilmiş olan pil, modem ve yonga seti teknolojileri kullanılacak. Böylece kullanıcılar, üstün bir performans ve uzun pil ömrü deneyimi elde edecek. Apple’ın katlanabilir iPhone’unun seri üretimine 2026’nın ikinci yarısında başlanması planlanıyor. Bu durum, telefonun piyasaya sürülme tarihlerinin 2026’nın sonlarına gelmesi beklentisini doğuruyor.

FİYATINI MERAKLA BEKLİYORUZ

Apple’ın katlanabilir iPhone’unun fiyatı, teknoloji dünyasında heyecanla bekleniyor. Telefonun fiyatının yaklaşık 2.000 dolardan başlaması ve 2.500 dolara kadar çıkması bekleniyor. Bu fiyat aralığı, Apple’ın katlanabilir iPhone’unu şimdiye kadarki en pahalı iPhone yapacak.