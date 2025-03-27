Apple’ın Katlanabilir iPhone’u 2026’da Geliyor

KATLANABİLİR TELEFON PAZARINDA YENİ GELİŞMELER

Katlanabilir akıllı telefon sektörü, son yıllarda ciddi bir ivme kazanıyor. Samsung, Xiaomi, Huawei ve Google gibi büyük markalar bu alanda yoğun bir rekabet içindeyken, teknoloji devi Apple’ın sessizliği dikkat çekiyor. Uzun zamandır beklenen katlanabilir iPhone ile ilgili kesin bilgiler yoktu; ancak son dönemdeki haberler, bu durumun değişebileceğine işaret ediyor.

TASARIMIN YENİ YÜZÜ

Apple’ın katlanabilir iPhone’u, tasarım konusunda oldukça ilgi çekici özellikler taşıyacak. Beklentilerin aksine, Galaxy Z Flip’in kapaklı yapısından ziyade, Galaxy Z Fold benzeri kitap şeklinde bir katlama mekanizmasına sahip olduğu öngörülüyor. Bu tasarım, açıldığında daha geniş bir iç ekran sunarak kullanıcıların tablet benzeri bir deneyim elde etmesini sağlayacak.

YENİ EKRAN TEKNOLOJİLERİ

Apple’ın katlanabilir iPhone’unda en çok merak edilen konulardan birisi ekran teknolojisi. Raporlara göre, Apple, katlanabilir ekranlardaki kırışıklık sorununu önemli ölçüde çözmeyi başardı. Telefonun ekranı, insan gözü tarafından neredeyse fark edilemeyecek kadar az bir kırışıklık barındıracak. Bu durum, Apple’ın rakipleri karşısında önemli bir avantaj kazanmasını sağlıyor.

PERFORMANS STANDARTLARI

Apple’ın katlanabilir iPhone’u, üst düzey performans özellikleriyle donatılacak. Telefonda, iPhone 17 Air için geliştirilen batarya, modem ve yonga seti teknolojileri kullanılacak. Böylece, kullanıcılar, mükemmel bir performans ve uzun pil ömrü deneyimi elde edecek. Apple’ın katlanabilir iPhone’unun seri üretimine 2026’nın ikinci yarısında başlanması planlanıyor. Bu durum, telefonun piyasa çıkış tarihinin 2026’nın sonlarına denk gelebileceğini gösteriyor.

FİYAT İLE İLGİLİ BEKLENTİLER

Apple’ın katlanabilir iPhone’unun fiyatı teknoloji dünyasında büyük bir merak konusu olarak kalıyor. Telefonun fiyatının yaklaşık 2.000 dolardan başlayarak 2.500 dolara kadar çıkması bekleniyor. Bu fiyat aralığı, Apple’ın katlanabilir iPhone’unu, şirketin bugüne kadar ürettiği en pahalı iPhone yapacak.