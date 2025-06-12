Apple’ın Üretken Yapay Zeka Destekli Siri, Ertelendi

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ERTELEME NEDENİ AÇIKLANDI

Apple’ın 2024’te üretken yapay zeka desteğiyle tamamen yenileyeceği Siri asistanının ertelendiği bildirildi. Apple’ın yazılım bölümünün başkanı Craig Federighi ve pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, Wall Street Journal’a verdikleri demeçte konuyla ilgili içten açıklamalarda bulundu.

SIRİ’YLE İLGİLİ KALİTE STANDARTLARI

Craig Federighi, güncellenmiş yapay zekalı Siri’nin ertelendiğini resmen onayladı. Federighi, gecikmenin sebebini, ürünün “bir Apple ürünü olacak kadar güvenilir bir seviyeye ulaşmamış olması” olarak ifade etti. Ayrıca, Greg Joswiak, Apple’ın kalite standartlarına ulaşmayan bir ürünü piyasaya sürmek istemediğini ve bu nedenle Siri üzerinde daha çok çalışma yapmaları gerektiğini vurguladı.

MÜKEMMELLİĞE ULAŞMA ÇABASI

Apple’ın bu kadar kaynağa sahip olmasına rağmen neden hâlâ Siri’yi istenen düzeye getiremediği sorusuna Federighi, otomasyon alanında henüz mükemmel bir çözüm bulunamadığını belirtti. En iyi ürünü ortaya çıkarmak için yoğun bir çaba gösterdiklerini de ekledi. Apple’ın amacı, kullanıcıyı tanıyan, ekran farkındalığı olan ve insana benzer bir şekilde sohbet edebilen bir yapay zeka asistanı geliştirmek. Yenilenen yapay zekalı Siri’nin ne zaman kullanıma sunulacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Apple’ın bu iddialı hedefini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ve kullanıcıların beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağı ise zamanla belli olacak.

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