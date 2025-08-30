Apple’ın Yeni İPhone 17 Air Tanıtıldı

APPLE’IN YENİ İPHONE SERİSİ HAZIRLANIYOR

Apple, 9 Eylül’de gerçekleştireceği geleneksel sonbahar etkinliğinde yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlikte dikkatleri çekecek olan modelin, şirketin şimdiye kadar ürettiği en ince telefon olacağı düşünülen iPhone 17 Air olması bekleniyor. Sızdırılan bilgilere göre iPhone 17 Air, 6.6 inçlik ekranıyla iPhone 16 Plus’tan biraz daha küçük, fakat Pro modellerden daha büyük bir boyuta sahip olacak. Modelin en önemli özelliği ise inceliği.

AĞIRLIK VE KALINLIK BİLGİLERİ

Bloomberg’e göre, cihazın kalınlığının 5.5 mm olması bekleniyor. Bu kalınlık, 8.25 mm kalınlığa sahip iPhone 16 Pro’dan oldukça ince bir ölçü. Ayrıca, cihazın ağırlığının yalnızca 145 gram olacağı tahmin ediliyor. Yeni modelin kenar çerçevelerinin daha da incelmesi, Dynamic Island tasarımında ise bazı küçük değişikler yapılması düşünülüyor.

KAMERA VE PERFORMANS HAKKINDA DETAYLAR

İnceliğin sağlanabilmesi amacıyla iPhone 17 Air modelinde bazı kamera tavizleri verilmesi söz konusu olabilir. Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 17 Air’ın yalnızca tek arka kamerayla geleceğini bildiriyor. Ancak tüm iPhone 17 serisinde ön kameranın 24 megapiksele yükselmesi bekleniyor. Performans konusunda, Air modelinin A19 veya A19 Pro çipini kullanması, ayrıca 12 GB RAM ile gelmesi söz konusu. Bu da yapay zeka özelliklerinin daha etkin çalışmasına imkan verecek.

BATARYA TEKNOLOJİSİ VE YAZILIM GÜNCELLEMESİ

İnceliğine rağmen pil ömrünün azalmasını önlemek için Apple’ın yeni silikon-anot batarya teknolojisini kullanabileceği öne sürülüyor. 2.800 mAh kapasiteli bu batarya, yüksek yoğunluk sağlarak yüzde 15-20 oranında ekstra performans sunabilir. Ek olarak, iOS 26 ile birlikte gelecek olan Adaptive Power özelliği, kullanım alışkanlıklarına göre enerji tüketimini optimize ederek pil ömrünü uzatacak.

Dolaşıma giren bilgiler doğrultusunda, iPhone 17 Air modeli; siyah, mavi-gri, açık altın ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Fiyat konusunda ise yaklaşık 900 dolar beklentisi bulunuyor; ancak gümrük vergileri ve Apple’ın genel fiyat politikası nedeniyle bu ücretin 1.100 doların üzerine çıkabileceği konuşuluyor. Apple’ın yeni iPhone serisi 9 Eylül’de tanıtılacak. Ön siparişlerin 12 Eylül’de başlaması ve cihazların bir hafta sonra kullanıcılarla buluşması öngörülüyor.