Apple’ın Yeni iPhone Modeli Tanıtılacak

APPLE’IN YENİ TELEFONU İPHONE 17 AIR’İN TANITIMI BEKLENİYOR

Apple, 9 Eylül’deki geleneksel sonbahar etkinliğinde yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlikte en çok dikkat çeken modelin, şirketin en ince telefonu olacağı öne sürülen iPhone 17 Air olacağı konuşuluyor. Sızan bilgilere göre iPhone 17 Air, 6.6 inçlik ekranıyla iPhone 16 Plus’tan biraz küçük, ancak Pro modellerinden büyük olacak. İnceliği ise başlıca özelliği olarak öne çıkıyor.

İNCELİK VE AĞIRLIK

Bloomberg’e göre, cihazın kalınlığı 5.5 mm olacak. Bu, 8.25 mm kalınlığa sahip iPhone 16 Pro’dan belirgin şekilde daha ince bir değer sunuyor. Ayrıca, cihazın yalnızca 145 gram ağırlığında olması bekleniyor. Kenar çerçevelerinin daha da inceltileceği ve Dynamic Island tasarımında ufak değişikliklerin yapılabileceği belirtiliyor.

KAMERA VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

İnceliği sağlamak için kamera tarafında bazı tavizlerin verilmesi söz konusu olabilir. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre, iPhone 17 Air yalnızca tek arka kamerayla gelecek. Ayrıca tüm iPhone 17 serisinde ön kameranın 24 megapiksele yükseltilmesi bekleniyor. Performans anlamında, Air modelinin A19 ya da A19 Pro çipini kullanabileceği ve 12 GB RAM ile donatılacağı düşünülüyor. Bu da yapay zeka özelliklerinin daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

PİL TEKNOLOJİSİ VE YAZILIM GÜNCELLEMELERİ

İnceliğine rağmen pil ömrünün düşmemesi için Apple’ın yeni silikon-anot batarya teknolojisini kullanabileceği öne sürülüyor. 2.800 mAh kapasiteli bu batarya, yüksek yoğunluk sayesinde yüzde 15-20 oranında ekstra performans sağlayabiliyor. Ayrıca iOS 26 ile birlikte gelecek Adaptive Power özelliği, kullanıma göre enerji tüketimini ayarlayarak pil ömrünü uzatıyor. Dolaşıma giren bilgilerin ışığında iPhone 17 Air, siyah, mavi-gri, açık altın ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Fiyat beklentisi ise yaklaşık 900 dolar seviyesinde, ancak gümrük vergileri ve Apple’ın genel fiyat politikaları nedeniyle bu rakamın 1.100 doların üzerine çıkabileceği düşünülüyor. Apple’ın yeni iPhone serisi 9 Eylül’de tanıtılacak. Ön siparişlerin 12 Eylül’de başlaması ve cihazların bir hafta sonra kullanıcılarla buluşması bekleniyor.