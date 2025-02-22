Apple İngiltere’de Şifreleme Özelliğini Kaldırdı

DİJİTAL HAKLARDA TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Özgürlük ve kişisel hakların yoğun bir şekilde tartışıldığı İngiltere, 4 Temmuz’daki seçimler sonucunda İşçi Partisi’nin zaferine sahne oldu. Ancak bu durum, partinin halk üzerinde kurmayı düşündüğü baskılara karşı tepkileri artırarak dikkate değer bir odak haline geldi. İngiltere hükümetinin Apple’dan kullanıcı verilerine ulaşma talebi, dijital güvenlik ve bireysel özgürlükler konusundaki tartışmaları yeniden canlandırdı.

APPLE VERİ GÜVENLİĞİ ÖZELLİĞİNİ KALDIRDI

Hükümetin baskılarına boyun eğen Apple, 20 Şubat itibarıyla İngiltere’deki kullanıcıları için sunduğu İleri Düzey Veri Koruma (ADP) özelliğini sona erdirmeye karar verdi. Bu özellik, kullanıcıların iCloud depolama alanlarında yer alan fotoğraflar, belgeler ve diğer verilerin yalnızca hesap sahipleri tarafından görünmesini sağlıyordu.

ŞİFRELEMEDEKİ GÜVENLİK AÇIĞI

İleri Düzey Veri Koruma sisteminin korunması hakkında Apple, “iCloud verilerinizin çoğu uçtan uca şifreleme kullanılarak korunur. Verilerinize Apple dahil olmak üzere kimse erişemez” açıklamasında bulunmuştu. Ancak, hükümetin bu yıl yaptığı talepler, bu ilkeye ters düşerek Apple’ın erişemediği verilere ulaşma hakkını savundu. Apple, bu talepler karşısında bir açıklama yapmadı fakat şifreleme hizmetlerinde “arka kapı” açılmasına karşıt görüşünü sürdürerek bunu kötü niyetli kişilerin istismar edebileceğini belirtti.

KULLANICILAR HAKKINDA GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Sonuç olarak, Apple, ADP’nin İngiltere’deki kullanımını sonlandırmak zorunda kaldı. Bunun, iCloud hizmetlerinde saklanan verilerin gizliliğini olumsuz etkilediği belirtiliyor. İngiltere’deki kullanıcılar, bu yüksek düzey güvenlik aracını artık kullanamayacak. Hükümet, Apple’ın erişemediği verilere kolayca ulaşabilecek. Bu durumda, iCloud üzerindeki müşteri verilerinin tamamen gizli olmamakla birlikte, standart şifrelemeyle korunduğu ve Apple’ın bu verilere erişim sağlayabileceği anlamına geliyor. Apple, güvenlik özelliğinin İngiliz müşterilere sunulmayacak olmasının kendilerine “büyük hayal kırıklığı” yarattığını ifade etti.