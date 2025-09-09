Apple, iPhone 17’yi resmi olarak tanıttı

APPLE YENİ İPHONE MODELLERİNİ TANITTI

Apple, bugün yeni iPhone modellerini tanıttı. ‘Awe Dropping’ etkinliği Türkiye saatiyle 20.00’de başladı. Bu etkinlikte, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri duyuruldu.

IPHONE 17 ÖZELLİKLERİ

iPhone 17 modeli, 5 farklı renk seçeneği ile kullanıcılarıyla buluşuyor. Ekran boyutu 6.3 inç olarak tasarlandı ve 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Ceramic Shield 2 teknolojisi sayesinde, çizilmelere karşı 3 kat daha fazla koruma sağlanıyor. A19 işlemcisi ile performans artışı sunuyor; iPhone 16 modeline kıyasla yüzde 20 daha hızlı GPU sunuyor. Ayrıca yapay zeka ile canlı çeviri ve kamera ile sorgulama özellikleri mevcut. Model, 20 dakikada yüzde 50 oranında şarj olabiliyor.

İKİ ANA KAMERA İLE GELİYOR

iPhone 17, 48 ve 12 megapiksel olmak üzere 2 ana kameraya sahip. Ön kamerada ise Center Stage desteği yer alıyor. Bu modelin başlangıç fiyatı 799 dolar olarak açıklandı.

IPHONE AIR İNCELİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

iPhone Air, inceliği ile dikkat çekiyor ve 5,6 mm kalınında. Şu ana kadar üretilen en ince iPhone modeli olarak öne çıkıyor. Ekran boyutu ise 6,5 inç ve 4 farklı renk seçeneği ile geliyor.