Apple iPhone 18 İçin Üretim Sürecine Başladı

apple-iphone-18-icin-uretim-surecine-basladi

Teknoloji devi Apple’ın, merakla beklenen iPhone 18 serisi için hazırlıklar yaptığı ve üretim hatlarında ilk deneme testlerini uygulamaya koyduğu iddia ediliyor. Asya merkezli kaynaklardan gelen bilgilere göre, şirketin makine kalibrasyonları ve kalite süreçleri üzerinde çalışmalara başladığı ifade ediliyor.

SERİ ÜRETİM TARİHİNU ŞAŞIRTICI

Sızıntı kaynakları, seri üretimin Şubat 2026’daki Çin Yeni Yılı’ndan hemen önce başlamasının öngörüldüğünü aktarıyor. Genellikle daha ileri tarihlerde üretime geçen Apple, bu erken adımın nedeninin yeni tasarımın önceki nesille benzerlik göstermesi olduğu bilgisine yer veriliyor. Teknik detaylar arasında ekran altına entegre bir yüz tanıma sistemi ve ön kamera yapısında yapılacak değişiklikler öne çıkıyor. Fakat, yeni işlemcilerin 2026’nın ikinci yarısına kadar hazır olmayabileceği ve bu sebeple bileşen üretiminin kademeli biçimde ilerleyeceği vurgulanıyor.

KATLANABİLİR IPHONE SÜRPRİZİ OLASILIK ARALIĞINDA

Apple’ın 2026 stratejisinde, üst düzey model sayısını azaltabileceği ve seriye eklenmesi muhtemel katlanabilir bir iPhone modelinin gündemde olduğu da konuşuluyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, bu sıradışı erken hareketlilik, tedarik zincirinde önemli bir stratejik hazırlık sürecinin yaşandığını gösteriyor.

