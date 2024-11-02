Apple, Kendi Geliştirdiği WiFi 7 Çipleriyle İlerliyor

APPLE’IN YENİ WIFI 7 ÇİPLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMASI

Apple, 2025’in ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen merakla beklenen iPhone 17 serisi de dahil olmak üzere, gelecek ürünleri için kendi geliştirdiği WiFi 7 çipleri üzerinde çalışıyor. Tianfeng International’dan analist Ming-Chi Kuo, bu yeni çiplerin TSMC’nin N7 süreci kullanılarak üretileceğini açıkladı. Bu gelişme, Apple’ın ekosistem entegrasyonunu artırma ve üçüncü taraf tedarikçilere olan bağımlılığı azaltma çabalarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

STRATEJİK DEĞİŞİM VE MALİYETLER

Bu stratejik değişim yalnızca maliyetleri düşürmeyi değil, aynı zamanda Apple cihazlarının genel entegrasyonunu da iyileştirmeyi amaçlıyor. DigiTimes, Apple’ın 2025’te piyasaya sürülen yeni iPad’lerinden bazı modellerin de bu kendi geliştirdiği WiFi yongalarına sahip olabileceğini bildiriyor. Bu durum, 2021’den beri geliştirildiği belirtilen ve şirket içi bileşen tasarımına olan bağlılığı gösteriyor.

BAĞIMSIZLIK HEDEFİ VE AVANTAJLAR

Apple, kendi tasarımı olan WiFi teknolojisine yönelik baskıyı, dış tedarikçilere olan bağımlılığı azaltma yönündeki genel stratejisiyle birleştiriyor. Şu anda WiFi yongaları için Broadcom ile anlaşması mevcut durumda. Eğer bu çipler başarılı olursa, Apple’ın cihazları performans ve verimlilik açısından önemli kazançlar elde edebilir. Apple tarafından tasarlanan WiFi yongalarının belirli tüketici avantajları henüz tam olarak netlik kazanmamışken, bu değişim Apple ekosistemi genelinde bağlantı ve uyumlulukta potansiyel iyileştirmelere işaret ediyor.