Apple Şifrelemeyi İngiltere’de Kaldırıyor!

İNGİLTERE’DE DİJİTAL GÜVENLİK TARTIŞMALARI

Özgürlük ve bireysel haklar üzerine yoğun tartışmaların yaşandığı İngiltere’de dikkat çeken bir gelişme meydana geldi. 4 Temmuz’da gerçekleşen seçimlerin galibi olan İşçi Partisi, halk üzerinde kurmak istediği baskı nedeniyle eleştirilerin merkezi haline geldi. İngiltere hükümetinin, Apple’dan kullanıcı verilerine erişim talep etmesi, dijital güvenlik ve kişisel özgürlükler konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

APPLE KULLANICI VERİLERİNİ PAYLAŞACAK

Hükümetin baskıları, dünyanın en değerli teknoloji şirketi olan Apple üzerinde de etkisini gösterdi. Apple, 20 Şubat itibarıyla İngiltere’de kullanıcılar için sunduğu en yüksek güvenlik seviyesi olan İleri Düzey Veri Koruma (ADP) özelliğini kaldırma kararı aldı. Apple, bu özellik ile ilgili olarak, “iCloud verilerinizin çoğu uçtan uca şifreleme kullanılarak korunur. Verilerinize Apple dahil olmak üzere kimse erişemez” açıklamasını yapmıştı.

HÜKÜMETİN TALEPLERİNE BOYUN EĞDİ

Ancak, İngiltere hükümetinin bu yılın başında Apple’a yönelik talepleri, verilerin Apple dahil hiçbir üçüncü taraf tarafından erişilememesi ilkesine aykırıydı. Hükümet, Apple’ın erişim sağlayamadığı verilere ulaşma hakkını istemekteydi. Apple bu taleplere karşı yorum yapmamış olsa da, uzun bir süredir şifreleme hizmetlerinde “arka kapı” açılmasına karşı çıkıyor ve bunun kötü niyetli kişiler tarafından kötüye kullanılabileceğini savunuyordu. Apple, uçtan uca şifrelemenin zayıflatılmasının güvenlik açıklarına yol açacağına inanıyordu.

APPLE’IN GİZLİLİĞİ KAYBEDİYOR

Bu koşullar altında Apple, ADP özelliğinin kullanımı sona erdirmek zorunda kaldı. Bu karar, iCloud hizmetlerinde saklanan verilerin gizliliğini olumsuz etkiledi. Artık İngiltere’deki kullanıcılar bu yüksek düzey güvenlik aracını etkinleştiremeyecek. Önceden bu hizmetten yararlananların erişimi de ilerleyen tarihlerde devre dışı kalacak. Böylece İngiltere hükümeti, Apple’ın dahi erişmekte zorlandığı kişisel bilgi ve verilere kolayca ulaşabilecek.

STANDART ŞİFRELEME DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bu değişiklik, iCloud’da saklanan müşteri verilerinin tamamen gizli olmadığı anlamına geliyor. Çünkü standart şifrelemeyle korunan verilere Apple erişebiliyor ve eğer kolluk kuvvetlerinin elinde arama emri varsa, bu verileri bu makamlarla paylaşabiliyor. Apple, güvenlik özelliğinin artık İngiliz müşterilere sunulmayacak olmasına “büyük hayal kırıklığı” duyduklarını ifade etti.