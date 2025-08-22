Apple TV+ Ücreti Artıyor!

APPLE TV+ FİYATI ARTMIŞTI

Apple, streaming servisi Apple TV+’ın fiyatında bir artış yaptığını duyurdu. Aylık abonelik ücreti 10 dolardan 13 dolara çıkarken, bu değişiklik hemen yürürlüğe girdi. Mevcut aboneler, yenileme tarihlerinden 30 gün sonra yeni fiyatı ödeyecek. Ancak, sevindirici bir haber var: yıllık abonelik ücreti ve Apple One paketleri değişmeden kalıyor.

HIZLI FİYAT ARTIŞI

Birçok dijital platform, başlangıçta düşük fiyat sunup zamanla artırma stratejisi benimsiyor. Apple ise bu artışı oldukça hızlı bir şekilde uyguladı. Apple TV+, 2023 yılında aylık sadece 7 dolardı. Şimdi fiyat neredeyse iki katına çıktı. Bu ani artış, şirketin kazanç toplantısında belirtilen, Apple TV+ izlenme oranlarının yıllık bazda çift haneli büyüme kaydetmesiyle ilişkilendiriliyor.

GÜÇLÜ İÇERİK YELPAZESİ

Apple TV+, içerik açısından da süper bir performans sergiliyor. Severance dizisi büyük bir çıkış yakalarken, The Studio birçok Emmy adaylığı kazanarak platformun itibarını yükseltiyor. Ayrıca, bilim kurgu tutkunları için For All Mankind, Invasion, Foundation, Murderbot, Silo ve Dark Matter gibi popüler diziler de yer alıyor. Bu geniş içerik yelpazesi, Apple TV+’ı yalnızca bir abonelik servisi değil, kaliteli orijinal içerik üreticisi olarak da tanıtıyor.

REKABETÇİ STRATEJİLER

Apple TV+’ın hızlı yükselişi, şirketin dijital içerik ve streaming pazarındaki rekabetçi yaklaşımını gösteriyor. Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video gibi rakiplerle yarışırken, fiyat artışı ve güçlü içerik portföyüyle aboneleri kendine çekmeyi hedefliyor. Yatırımcılar ve içerik meraklıları, Apple TV+’ın bu büyüme trendini önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğini öngörüyor.