Apple, Yapay Zeka Destekli Siri’yi Erteledi

SİRİ’NİN YENİLENMESİNİN ERTELEME NEDENİ

Apple, 2024 yılında üretken yapay zeka desteği ile yenilenecek olan Siri asistanının ertelendiğini açıkladı. Bu ertelenmenin arka planını ise Apple’ın yazılım bölümünün başkanı Craig Federighi ve pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, Wall Street Journal’a verdikleri röportajda detaylandırdı.

Craig Federighi, yenilenen yapay zekalı Siri’nin ertelendiğini kesin bir şekilde doğruladı. Federighi, gecikmenin nedenini şu şekilde açıkladı: “ürün bir Apple ürünü olacak kadar güvenilir bir seviyeye ulaşmamış.” Ayrıca, Greg Joswiak, Apple’ın kalite standartlarına ulaşmayan bir ürünü kullanıcılara sunarak onları hayal kırıklığına uğratmak istemediğini belirtti. Bu sebep nedeniyle, Siri üzerinde daha fazla çalışmaları gerektiğini ifade etti.

SİRI’NIN HEDEFLERİ VE GELECEĞİ

Apple’ın neden bu kadar kaynağa sahip olmasına rağmen Siri’yi istenilen düzeye getiremediği sorusuna Federighi, otomasyon konusunda henüz mükemmel bir sonuç alınamadığını ve en iyi ürünü sunmak için büyük bir gayret içinde olduklarını yanıtladı. Apple’ın amacı, kullanıcıyı tanıyan, ekran farkındalığı olan ve insanla akıcı bir şekilde sohbet edebilen bir yapay zeka asistanı geliştirmek. Yenilenen yapay zekalı Siri’nin ne zaman kullanıma sunulacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Apple’ın bu yüksek hedefe ulaşıp ulaşamayacağı ve kullanıcıların beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağı ise zamanla anlaşılacak.