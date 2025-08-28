Apple Yeni Ürünleri Tanıtacak

ETKİNLİK SÜRECİNDE YENİ ÜRÜNLER

Apple’ın geleneksel sonbahar etkinliğine günler kala lansmanda tanıtılacak ürünlerin listesi genişlemeye devam ediyor. Öncelikle sadece iPhone 17 ailesine yoğunlaşması beklenen etkinlik, yeni AirPods Pro 3, Apple Watch Ultra 3 ve şimdi de AirTag 2 ile ürün çeşitliliğini artırmış durumda. Popüler takip cihazının piyasaya çıkışından bu yana dört yıl geçti.

AIRTAG 2’NİN ÖZELLİKLERİ

Yeni modelin tasarımında büyük değişiklikler beklenmiyor; bu sayede kullanıcılar mevcut aksesuarlarını kullanmaya devam edebiliyor. Ancak cihazın içerisinde bazı önemli yenilikler mevcut. En dikkat çekici yenilik, iPhone 15’te kullanılan modern ultra geniş bant (UWB) çipinin AirTag 2’ye entegre edilecek olması. Böylelikle cihazın menzili ve hassas konum belirleme yetenekleri artacak, kaybolan eşyaları bulmak daha da kolaylaşacak.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Apple, gizlilik ve güvenlik konularına da önem veriyor. Yeni modelde hoparlörün çıkartılmasını zorlaştırarak, AirTag’in kötüye kullanım riskini azaltmayı hedefliyor. Yeni özellikler, kullanıcıların eşyalarını daha güvenli bir şekilde bulmasına katkı sağlayacak.