Ara Güler’in Hayatı Film Oluyor

FİLMİN HAZIRLIKLARI VE İŞBİRLİKLERİ

Sanatıyla İstanbul’u, Anadolu’yu ve Türkiye’nin insanlarını dünya sahnesine taşıyan, aynı zamanda dünyayı çektiği fotoğraflar ve gerçekleştirdiği röportajlarla Türkiye’ye aktaran Ara Güler’in hayatı sinemaya aktarılıyor. 2018 yılında hayata veda eden Güler’i anlatacak olan film, “Merhaba” ismiyle izleyiciyle buluşacak. Bu film, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilk ortak uzun metrajlı film projeleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda, iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel işbirliğini simgeleyerek sinema alanında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor.

CANNES FİLM FESTİVALİ’NDE TANITILACAK

Bu yıl 78. kez düzenlenecek olan 2025 Cannes Film Festivali kapsamında, “Marche du Film” bölümünde tanıtılacak olan bu proje, Kara Kedi Film ve Luys Media işbirliği ile geliştirilmiştir. Ermenistan’daki prodüksiyon ortakları arasında Anso Film yer alırken, yapımcılar Ani Galstyan ve Hovhannes Galstyan olarak belirlendi. Filmin yönetmenlik ve senaristlik görevlerini ise Ela Alyamaç ve Aren Perdeci üstleniyor. İkili, senaryo çalışmaları sırasında Ara Güler’in sağlığında ve onun isteği doğrultusunda süreci başlattı. Senaryo geliştirme ve arşiv çalışmaları, Doğuş Grubu’na bağlı Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nde titizlikle yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hayata geçirilen proje, TRT 12 Punto’da ünlü yönetmen Pawel Pawlikowski’nin jüri başkanlığı yaptığı seçkide ön alım ödülü ile ödüllendirildi.