Ara Güler’in Hayatı Film Oluyor

ARA GÜLER’İN HAYATI FİLM OLUYOR

Sanatıyla İstanbul’u, Anadolu’yu ve Türkiye’nin insanlarını dünya sahnesine taşıyan, dünyayı ise çektiği fotoğraflar ve gerçekleştirdiği röportajlarla Türkiye’ye tanıtan Ara Güler’in yaşamına dair bir film hazırlanıyor. 2018 yılında yaşamını yitiren Güler’i konu alacak bu film, “Merhaba” adıyla izleyiciyle buluşacak. Proje, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilk ortak uzun metrajlı film prodüksiyonu olarak dikkat çekiyor. Ayrıca film, iki ülke arasında dostluk ve kültürel işbirliğini simgeleyerek sinema dünyasında kuvvetli bir köprü oluşturmayı amaçlıyor.

CANNES FİLM FESTİVALİ’NDE TANITILACAK

Bu yıl 78. kez gerçekleştirilecek 2025 Cannes Film Festivali’nde “Marche du Film” bölümünde tanıtılacak olan film, Kara Kedi Film ve Luys Media ortaklığıyla geliştiriliyor. Ermenistan’daki yapım ortakları ise Anso Film ile yapımcılar Ani Galstyan ve Hovhannes Galstyan olarak belirtildi. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ela Alyamaç ve Aren Perdeci üstleniyor. İkili, senaryo çalışmalarına bizzat Ara Güler’in hayatta olduğu dönemde ve onun talepleri doğrultusunda başlamıştı. Senaryo geliştirme ve arşiv çalışmaları ise Doğuş Grubu’na bağlı Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nde titizlikle devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hayata geçirilen bu proje, TRT 12 Punto’da da ünlü yönetmen Pawel Pawlikowski’nin jüri başkanlığı yaptığı seçkide ön alım ödülüne layık görüldü.